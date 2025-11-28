Rocío Marengo fue internada de urgencia en su octavo mes de embarazo

La periodista Paula Varela contó en el programa Intrusos (América TV) que pudo comunicarse con la actriz, quien le brindó tranquilidad sobre su estado de salud y el del bebé. La panelista aseguró que la internación en la clínica es preventiva y ya lleva más de 48 horas hospitalizada.

“Me comuniqué con ella para ver cómo era su estado de salud, nos trajo tranquilidad”, aclaró Paula Varela. “Me cuenta que está de 33 semanas, que ya el bebé pesa 2 kilos 450, que es enorme”, dijo la panelista.

“Fue a un chequeo con el obstetra y vieron como algunas cositas que les preocuparon, entonces prefirieron dejarla internada”, admitió la panelista y contró que “están en estos momentos en el Otamendi, ya hace 48 horas que está internada”.

“Todo da bien. Está con Eduardo que la está acompañando al pie de cañón, también varias amigas, así que me dice que se le está pasando rápido, que es primeriza, que obviamente se pone nerviosa”, repasó Varela.

La panelista repitió que Rocío “ya está cursando la semana 33, que uno ya empieza a tener como cierta tranquilidad”.

“Qué semana para Eduardo. Creo que la justicia falló en contra de él por el tema de los alimentos con los hijos que tuvo con Karina Antoniali. Debe un montón de plata hace un montón de tiempo”, acotó para cerrar Karina Iavícoli.