Inesperada guerra entre la China Suárez y Julieta Poggio: "Qué raro que no sepas que actúo"

Poggio plasmó en palabras su pregunta sobre la participación de la China Suárez, a lo que el conductor respondió destacando la trayectoria de la actriz: “Sí, actúa hace años la China. Ahí está, mirá, mirá. Chicos, increíble, eh. Voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele. Increíble", dijo Ponce.

Y del otro lado del continente, instaladísima en Turquía por estos días, la China no dudó en responder, con la ironía que la caracteriza. Fue a través de su cuenta de X, que respondió: “Que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie!”.

"Ay China, con la cantidad de cosas que se dicen, ¿te ofendés por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actuás desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos", le respondió, por su parte, Ponce.

ANTECEDENTE DEL CONFLICTO SUÁREZ POGGIO

La "punta del iceberg" se remonta a algunos meses meses atrás, más precisamente a comienzos del mes de agosto, cuando la joven se animó al clásico juego de Pasapalabra en su programa en Rumis (La Casa streaming). Al enfrentarse al rosco, simulacro del segmento del programa de Iván de Pineda en Telefe, el problema llegó en la letra I. “Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”, fue el enunciado que leyó Lizardo Ponce, conductor del programa.

Y la respuesta de la ex Gran Hermano no tardó en llegar, lo que dio paso a abrir una puerta de conflicto. Con firmeza en sus palabras, Poggio dijo: “China Suárez”. En el momento que el nombre de la actriz de Casi Ángeles salió de su boca, las risas estallaron en todo el estudio. Ponce, completamente tentado por la contestación de su amiga, tuvo que tomarse unos segundos para recuperar el aire y el resto de los presentes no dejaron pasar la oportunidad para opinar: “Yo pensé lo mismo”.

China Suárez, nota

Acto seguido, la influencer aseveró que se trató de una pregunta "capciosa" y que se la tenían que tomar cómo válida, puesto que cumplía con la consigna de contener I. “¿Se la damos por aprobada?“, preguntó Poce, en voz alta. Y tras unos segundos deliberando decidieron que no, que era incorrecta. ”Va incorrecta amiga, perdón. La respuesta era Tatiana“, fue todo lo que dijo y siguieron con el programa. Recordemos que el término "Tatiana" lo creó Martín Cirio para referirse a Suárez.