"La Contradicción" el nuevo disco de Nichi

En esta noche tan especial, estará acompañada por una banda en vivo integrada por Ale Moffardin (bajo y sintetizadores), Anita Díaz (piano y sintetizadores), Sheila Ohyanart (guitarra eléctrica) y Felipe Casajús (batería). Además contará con la participación de artistas invitados, entre ellos Joaquinx Merino -para la apertura del show-.

“La Contradicción”, “Tregua”, “El Principio”, “Mañana otra vez” y “Perspectivas” son los cortes de difusión de Nichi que forman parte de este álbum de diez temas lanzados que pueden escucharse en plataformas como Spotify y YouTube.

Considerado por ella como su “gran debut artístico” -debido a que es el primer trabajo completo en español- al respecto Nichi explica que “Además de la vulnerabilidad del idioma, en este disco me expongo más. Pensé que nunca iba a poder escribir en español. Es mucho más lindo y más difícil”

Con respecto al disco Nichi aclara que musicalmente es muy diverso “El punto en común que hay con el disco anterior es que son canciones compuestas por mí y seguramente tenga un estilo marcado, pero siento que es muy diferente a nivel musical y a nivel personal lo que estoy haciendo”.

Las canciones para este disco comenzaron a gestarse hace tres años, en 2020, y se apoyan sobre un momento especial en la vida de la artista y hablan principalmente del amor, las relaciones, las autopercepciones y pensamientos de vida. “Hay temas que hablan de una relación complicada, temas que hablan de mí y mis formas de ver las cosas, y temas que hablan del amor. Todo eso atravesado por ese concepto de lo contradictorio, que es un eje fundamental en este disco” explicó Nichi.

“Cada canción va por el lugar que pide esa canción. No forzamos ningún tema para que encaje en un género, y a su vez sentimos con Ale (productor) que todo el disco tiene una identidad por más que sea variado. La identidad está en la diversidad del disco y eso me gusta” aseguró Nichi.

El disco "La Contradiccion" fue producido íntegramente por Ale Moffardin, la música y letra corresponden Nichi y la mezcla y el mastering a cargo de Lucas Schaffer.

Nichi presenta “La Contradicción” el miércoles 8 de noviembre, a las 21, en La Tangente, Honduras 5317– CABA.

Entradas anticipadas: $3.200 - http://surl.li/mgosm

Nichi nació el 25 de junio de 1992 en Buenos Aires, Argentina. Es música y Licenciada en Ciencia Política, con título en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Música autodidacta, Nichi toca el clarinete, la guitarra y el piano y lanzó su primer disco “Whole” el 25 de septiembre de 2017, los singles “Dejame lo que me hace bien” (2019) y “Complicidad” (2020). Realizó distintas presentaciones en los Estados Unidos, entre ellas en el Rockwood Musica Hall, The Bitter End y Sidewalk Café (New York), y tocó en el Festival Ciudad Emergente 2017 en Buenos Aires, en 2019 en La Tangente, y en el Festival Open Folk en Palermo, Buenos Aires, donde realiza shows de manera recurrente.

