La crisis entre Diego Leuco y Sofi Martínez: "A veces el amor no alcanza"

"A veces a pesar del amor hay que encontrarle la vuelta, estamos en ese momento. Nos amamos mucho, estuvimos juntos ayer en mi cumple, obviamente, tenemos una historia hermosa. Pero bueno, a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos, y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo", declaró Diego Leuco, al ser consultado por LAM (América TV).

Embed

"Nada que no le pase a todo el mundo. Es ver un poco cómo enganchamos de nuevo, porque de verdad hay mucho amor. Estar en pareja, sobre todo en esta época, es difícil lo que hay que congeniar", agregó el conductor de La Peña de Morfi.

Pero Leuco no fue el único que habló sobre esta crisis sentimental. Sofía también reconoció que no están pasando un buen momento y que decidieron dejar de vivir juntos hasta ver cómo siguen: "Cada pareja tiene momentos. Estamos transitando uno más".

La periodista remarcó que no se debe a los compromisos laborales de ambos: "A veces pasa, pero no es eso. La realidad es que él siempre me acompañó mucho en todos mis trabajos, al contrario, creo que es algo más de orgullo por el trabajo, por lo bien que le va, o por ver al otro realizado, haciendo lo que le gusta, que otra cosa. ¿Qué paso? Sin definiciones".