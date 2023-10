Crece el escándalo entre Andrea Rincón y Belén Francese: era un trío

En una entrevista -en vivo- al ciclo de Ángel de Brito en América TV, el protagonista "oculto" de la noche de pasión entres las dos mujeres, contó su verdad y sorprendió a todos.

“Fuimos con Belén a esa fiesta, que era para algunos. No podían ir todos” comenzó su relato Martín "Witty" Whitencamp y agregó “Lo que pasó fue que en la fiesta estaba Andrea Rincón, entre otros personajes, y en un momento la fiesta pasó a otra tonalidad”.

image.png

El bailarín contó que en un momento de la noche Andrea Rincón y Belén Francese se acercaron mucho e intimaron “Ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron los besos, abrazos, risas y un poco de llanto. Besos en la boca, jugaron con eso".

“Yo estaba en la cama esperando que vuelve Belén y veía la figura de dos mujeres, no sabía que estaba Andrea. Yo con Belén tenía una relación, no sabría decirte si fuimos novios. A mí me pasaron cosas muy lindas con ella” continuó con su relato Martín Witty -como se lo conoce popularmente-.

image.png

El bailarín -ex participante de varias ediciones de "Bailando por un Sueño"- contó en "LAM" el momento en el que -finalmente- se concretó el encuentro sexual entre los tres “Cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén "Ah, no estás sola, no estás sola". Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en una cama intimando con quien era como mi pareja”.

image.png

Luego, entre risas, Witty confesó cual fue su sensación en ese momento “Cuando vi que la tercera era Rincón, me encantó. Yo dije "Gracias Dios por tanto". No se podía pedir más para esa noche” y luego detalló el momento en que Belén no se sintió cómoda y dio por terminado el trío sexual “En un momento ella se pone celosa y se desconoce con Andrea. Yo no sabía para donde ir, estaba en el medio de algo groso. Y, cuando digo algo groso, es algo groso”.

“Yo cuando las vi dándose un beso y tocándose no me alarmé porque es algo que vi durante toda mi carrera... No sé por qué ahora se rasgan las vestiduras” reconoció Martín Whitencamp, varios años después del polémico encuentro en la casa de Moria Casán.

La respuesta de Belén Francese

Luego de las declaraciones del bailarín Martín Witty en "LAM", Belén Francese, una de las protagonistas de la historia, realizó una serie de posteos en su cuenta personal de Instagram “¿Se adelantó Halloween? ¡Salieron todos los muertos!” expresó.

image.png

“Me impresiona mi fama. ¡Soltar! Creo que ambos se quedaron muy deseosos de mí”, escribió "la poetisa" en otro de sus posteos, haciendo clara referencia a la aparición pública de Martín y las declaraciones de Andrea Rincón.

“Estamos en el año 2023" agregó en sus historias, y finalizó con "Gracias por fomentar mi alterego”.