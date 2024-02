La escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma: todos los detalles

GGPkhvcacAAINcj.jpg

Sin embargo, el cantante mexicano le fue infiel a su novia y no trató de disimularlo. Peso Pluma fue a Las Vegas con una morocha que no era Nicki y varios fans lo grabaron mientras caminaba de su mano por un lujoso hotel de esa ciudad. También fue captado junto a la misma joven, llamada Sahar Sonia, mientras cenaban y compartían risas y miradas.

El video se viralizó en redes sociales y llegó a los ojos de Nicki, que de inmediato decidió terminar con la relación. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la artista.

Tras el comunicado, Nicki Nicole borró de su perfil de Instagram todas sus fotos con Peso Pluma, aunque él dejó todas las imágenes juntos y no dijo nada sobre la supuesta infidelidad y la ruptura.

La tercera en discordia entre Nicki Nicole y Peso Pluma rompió el silencio

A través de Instagram, en donde tiene 24.000 seguidores, Sonia Sahar dio a entender que lo que se veía en las imágenes que se viralizaron no era verdad y apuntó contra los medios. “No creas todo lo que escuchas en los medios, siempre hay dos versiones para una historia”, lanzó y, poco más de una hora después, cerró su cuenta.

La joven colombiana es modelo e influencer y comparte en su feed distintas fotografías en las que se la ve posando para la cámara. Y aunque al principio se puso en duda de que realmente fuera ella la persona que se ve caminando en las imágenes junto al músico mexicano, las coincidencias entre su aspecto físico y su descargo en su red social terminaron de confirmar el hecho.