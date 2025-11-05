Por qué se suspendió el juicio que Lizzy Tagliani le iba a hacer a Viviana Canosa

"Suspendieron el juicio penal de Lizy contra Viviana por calumnias e injurias...", informó Ángel de Brito, al frente de LAM, en las noches de América, sobre el litigio legal que se desarrollaría durante el transcurso del próximo año, del 2026 y que tendría como protagonistas a la conductora de Carnaval Stream y a la de La peña de Morfi.

¿El motivo? "Canosa decidió pagar las multas para evitar el proceso judicial", explicó el periodista, sobre la razón por la que Lizy decidió dar un paso atrás en el conflicto de tribunales que la hubiese podido tener cara a cara con Viviana. Sin embargo, el conflicto aún no terminó entre las las figuras del mundo del espectáculo...

"Ahora, la defensa de Tagliani va a presentar recurso de apelación para que se realice igualmente el debate oral y que Canosa se retracte públicamente. Se espera que los jueces de la Cámara de Apelaciones se expidan por lo que pide la defensa de Lizy", adelantó De brito, sobre los pasos a seguir a nivel judicial.

CÚAL ERA LA POSTURA DE LIZY CONTRA CANOSA

“Estoy esperando mi momento, que el 10 de noviembre 8algo que sucedería en pocos días) en los Tribunales de Lomas de Zamora para el juicio por calumnias e injurias. En principio es con Viviana Canosa porque Lucas Bertero creo que apeló y por los tiempos de proceso creo que no va a llegar al juicio, y si no está se iniciará otro juicio, con otro juez”, había manifestado Lizy.

“Siempre estuve firme y segura porque nada de lo que dijeron pasó ni de casualidad. No tengo el cu…sucio, no sospecho, no digo ‘uy, hace 20 años no sé si en un boliche…’, no. Nunca me gustaron los jóvenes, tampoco nunca robé”, aseveró Tagliani, pocas semanas atrás, al reafirmar públicamente sus dichos en contra de la denuncia en la que la involucró Canosa.