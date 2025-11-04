Inédito: Milei encabezó un acto por el Día de las Iglesias Evangélicas

En el marco del Día de las Iglesias Evangélicas, Javier Milei recibió a los líderes de la Alianza que las agrupa y participó de una jornada de oración con pastores de todo el país.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes en la Casa Rosada un acto protocolar por el Día de las Iglesias Evangélicas, acompañado por el Consejo Directivo de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA).
Durante la actividad se llevó a cabo una jornada de oración con la participación de pastores y representantes religiosos de todo el país.
También formaron parte del encuentro Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recientemente designado en el cargo.
Los pastores de Aciera reflejaron el momento en sus redes sociales y aseguraron que se trató de un "hecho histórico".
“Por primera vez, pastores de todo el país se reunieron para orar en la sede del Ejecutivo. En el Salón Sur se oró por la economía, la educación, la justicia, la lucha contra el narcotráfico, las iglesias y las autoridades nacionales. Un tiempo de fe y unidad por nuestra Nación”, señaló el comunicado de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina.
Los pastores además señalaron que “se oró especialmente por el Presidente, pidiendo a Dios sabiduría, coraje y templanza para guiar a la Argentina”.
El Día de las Iglesias Evangélicas se conmemora cada 31 de octubre, fecha que recuerda los 507 años de la Reforma Luterana, cuando en 1517 el monje alemán Martín Lutero colocó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, marcando el inicio de un movimiento que transformó la historia del cristianismo.
