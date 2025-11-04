Marcelo Tinelli respondió acusaciones y aclaró su situación familiar y financiera

En medio de versiones de pelea con su ex mujer, Paula Robles y algunos de sus hijos, además de rumores de problemas financieros, el conductor publicó un extenso descargo en X donde buscó aclarar su situación.

Sin deudas personales

Tinelli aseguró que no tiene deudas personales y que las dificultades corresponden a su empresa, donde, según dijo, se están resolviendo los compromisos económicos. “La gente que trabaja conmigo hace 25 años lo hace con felicidad”, escribió, en alusión a su equipo de LaFlia, su productora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervotinelli/status/1985750969783669032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985750969783669032%7Ctwgr%5E5bd85257383cfc4c11b74773505727e5605024b1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fespectaculos%2Fmira%2Fel-mensaje-de-marcelo-tinelli-en-medio-del-escandalo-familiar%2F&partner=&hide_thread=false Momento muy difícil para mí y para mi familia.Reitero lo que dije el otro día.Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa,que tanto amo.Gracias por todo el apoyo siempre — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 4, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervotinelli/status/1985756182783414670?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985756182783414670%7Ctwgr%5E5bd85257383cfc4c11b74773505727e5605024b1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fespectaculos%2Fmira%2Fel-mensaje-de-marcelo-tinelli-en-medio-del-escandalo-familiar%2F&partner=&hide_thread=false Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me “asesinan”, buscó comprando esa deuda(usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 4, 2025

“Acoso judicial y mediático”

El conductor fue más allá y apuntó contra Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe, a quien mencionó como responsable de una serie de hostigamientos hacia él y su familia. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios es increíble”, expresó.

Tinelli también vinculó el conflicto con una deuda tomada para San Lorenzo, de la que, según explicó, fue garante y que hoy estaría en manos de un empresario que “busca embargar” sus bienes.

En su mensaje, agradeció el apoyo de sus hijos Micaela, Candelaria, Francisco y Juana, y pidió “que la justicia argentina” proteja a su familia luego de una denuncia por amenaza de muerte que habría recibido su hija Juana.

tineli Tinelli volvió a usar X para responder a versiones sobre sus deudas y su familia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervotinelli/status/1985760822568644636?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985760822568644636%7Ctwgr%5E5bd85257383cfc4c11b74773505727e5605024b1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fespectaculos%2Fmira%2Fel-mensaje-de-marcelo-tinelli-en-medio-del-escandalo-familiar%2F&partner=&hide_thread=false Gracias @danielevila por intentar lograr que acordemos siempre. Es muy difícil con una persona que “maneja” a su antojo la justicia de su ciudad. Seguiré luchando por la verdad, porque la deuda la pague quien la debe, y porque mi familia esté en paz. Los amo — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 4, 2025

“Solo deseo paz familiar”

Tinelli agradeció a sus exparejas Guillermina Valdés, Soledad Aquino y Paula Robles, y remarcó que su deseo es “mantener unida” a la familia. “Si a alguien lastimé con mis actos, les pido disculpas”, concluyó.