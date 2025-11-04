Espectáculos |

Marcelo Tinelli respondió acusaciones y aclaró su situación familiar y financiera

El conductor usó sus redes para desmentir versiones sobre conflictos familiares, deudas personales y presiones judiciales. Dijo sentirse acosado por un empresario vinculado a medios.

Después de todo lo dicho en los últimos días sobre Marcelo Tinelli, su familia y sus negocios, fue el propio conductor y empresario quien decidió aclarar la situación financiera y familiar por la que está atravesando.

En medio de versiones de pelea con su ex mujer, Paula Robles y algunos de sus hijos, además de rumores de problemas financieros, el conductor publicó un extenso descargo en X donde buscó aclarar su situación.

Sin deudas personales

Tinelli aseguró que no tiene deudas personales y que las dificultades corresponden a su empresa, donde, según dijo, se están resolviendo los compromisos económicos. “La gente que trabaja conmigo hace 25 años lo hace con felicidad”, escribió, en alusión a su equipo de LaFlia, su productora.

“Acoso judicial y mediático”

El conductor fue más allá y apuntó contra Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe, a quien mencionó como responsable de una serie de hostigamientos hacia él y su familia. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios es increíble”, expresó.

Tinelli también vinculó el conflicto con una deuda tomada para San Lorenzo, de la que, según explicó, fue garante y que hoy estaría en manos de un empresario que “busca embargar” sus bienes.

En su mensaje, agradeció el apoyo de sus hijos Micaela, Candelaria, Francisco y Juana, y pidió “que la justicia argentina” proteja a su familia luego de una denuncia por amenaza de muerte que habría recibido su hija Juana.

Tinelli volvió a usar X para responder a versiones sobre sus deudas y su familia.

Tinelli volvió a usar X para responder a versiones sobre sus deudas y su familia.

“Solo deseo paz familiar”

Tinelli agradeció a sus exparejas Guillermina Valdés, Soledad Aquino y Paula Robles, y remarcó que su deseo es “mantener unida” a la familia. “Si a alguien lastimé con mis actos, les pido disculpas”, concluyó.

