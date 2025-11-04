A qué se dedica Agustina Cherri, tras alejarse de la actuación: "Me decían que estaba loca"

“Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible... Todos me decían que estaba loca. Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño. El proceso no fue fácil porque quería decidir la fórmula de cada producto...”, compartió Agustina, a través de las redes sociales.

“La fórmula la quiero que dependa cien por cien de lo que yo quiero, de los activos que compremos nosotras, que elijamos nosotras... Siempre tuve clara la forma en que quería cuidar mi piel. Había algo que buscaba y no encontraba, algo que faltaba, hasta ahora. Porque esta vez lo hice yo”.

La actriz contó, a través de su cuenta de Instagram, que uno de los aspectos distintivos de la nueva marca es la elección del hongo reishi como ingrediente principal de todas las fórmulas. Este hongo, conocido en la medicina tradicional china como el “hongo de la inmortalidad”, es valorado por sus propiedades y beneficios para la piel. “Soy fanática del mundo Fungi”.

EL SECRETO DE BELLEZA DE AGUSTINA

“La pregunta que más me hacen es ‘¿Cómo me cuido la cara?’ ‘¿Qué me pongo? ¿Qué es lo que hago?‘. La verdad verdadera es que hace muchísimo tiempo lo único que uso son mis productos y ahora vos también los vas a poder usar", compartió, Agustina.“Si se me ve más bella es porque me siento mejor. No olvidemos que lo interno maneja lo externo… Y eso tiene que ver con la evolución de uno".

"Cuando una mujer está más segura se permite liberar su sensualidad. Yo hoy siento que estoy más relajada aunque nunca fui insegura de mi cuerpo. Nunca tuve inhibiciones y al estar expuesta, la gente me vio crecer y desarrollarme. Y con los años uno se preocupa más por la estética y hay que cuidarse y entrenar, además, hago Pilates”.