La fuerte declaración de Flor Vigna contra Luciano Castro: "Viví un re infierno"

La cantante definió cómo fue su romance con el actor y lo liquidó. "Está re loco, la pasé muy mal".
La relación entre Flor Vigna y Luciano Castro se terminó hace un año y medio. Y ahora, la artista musical contó lo que sufrió durante su noviazgo con el actor y lo definió con fuertes palabras. "Viví un recontra re infierno", fue una de las cosas con las que se sinceró la ahora morocha.
"Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó, todo, y no te voy a contar toda la situación, ¿entendés? Te puedo contar que viví un recontra re infierno, que me encantaría, hay una parte de mí que tiene ganas de decirlas", comenzó Flor, en una nota con Puro Show, por El 13, sobre las sensaciones que le quedaron de su intenso romance con el actor.
"Me pasó todo esto y otra parte de mí que dice, no está bueno porque si no, van a hablar todo el tiempo de esto. Luciano me llamó. No en la entrevista con Martín (Cirio, que la cantante dio pocos días atrás) no. Me llamó cuando estaba en España", compartió Vigna, quien está abocada a la música pero que se hizo conocida como bailarina y por sus destrezas físicas al participar de un programa de competencia.
“¡Está re loco! ¡Está re loco! No te voy a contar todo. Pero sí, que la pasé recontra mal y después nada. Todo sirve para aprender. La conversación fue en buenos términos, sí, porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, está loco. ¡Ayúdenlo!“, reafirmó su concepto, Flor, firme en sus dichos.
"A mí me decía, tipo: ‘venite al teatro con Lucho’. Me mandaba mensajitos como ‘ay, le mando un mensaje a Lucho y no me responde.Vénganse a ver Pura Sangre’. Entonces es como que después te da bronca. Al final fue buenísimo, porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no me iba a animar", confió Flor, durante la reciente entrevista con Cirio.
"En un momento pensé que esto me lo estaba mandando la vida, Dios, quien sea, San la Muerte, para aprender. Cuando a mí me pasó eso, estaban por todos lados los carteles de Envidiosa enormes. Todas mis amigas viendo la serie. No sé si fracasar, pero sí te da mucha bronca como sucedieron las cosas. Y después te das cuenta de que el problema fue el macho, ¿entendés? Entonces, bajás un cambio con todo“, se sinceró, Vigna.
