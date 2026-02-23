MasterChef Celebrity: Noche de Eliminación sorpresa

Cada uno de los concursantes tuvo que realizar un kimchi express y un bibimbap, y la conductora de "Implacables" no tuvo reparos al confesar que su presentación fue la consecuencia de una "noche fue horrorosa”. “Me desestabilizó el anuncio del prinicio, que no era una noche de última chance. Y además vos me hiciste emocionar”.

El jurado Germán Martitegui fue el responsable de comenzar con las devoluciones y le anticipó que su kimchi era “complicado” y que le faltaba sabor, básicamente “le faltaba de todo”.

Por su parte, Donato de Santis aseguró que “le faltó presencia” al bibimbap y Damián Betular rescató que “el corte estaba bien”, pero hizo un análisis sobre el tiempo que hay que dedicarle a ciertos aspectos del plato que no se habían cumplido.

Tras el final de la etapa de degustación, los jurados llamaron a Susana junto con AndyChango para que, finalmente, Martitegui revelara que la periodista era la nueva eliminada de MasterChef Celebrity.

Germán Martitegui fue quien comenzó con la despedida, felicitando a Roccasalvo por haber llegado a esta altura del certamen, explicándole que se va en una de las pruebas más difíciles. Damián Betular no pudo contener la emoción y se quebró en llanto al despedirse de Susana, fundamentalmente porque ella le hizo recordar cuando se juntaba con sus familiares a ver la televisión “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en MasterChef. Podés contar conmigo siempre” le dijo.

La periodista también se emocionó al escuchar a los jurados y a la conductora, agradeció a la producción de Telefe, El Nueve (donde trabaja actualmente) y Masterchef Celebrity y compartió una experiencia que tuvo su primer día en la competencia de cocina.

“Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’" les confesó Roccasalvo, y aseguró que comió muchas veces con su pareja en el restaurante de Martitegui, que ha comido en los mejores lugares de Italia gracias a Donato y que disfrutó de los mejores dulces en la cocina de un hotel que dirigía Betular.

"Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados” les dijo Susana entre lágrimas.