Todos los detalles de cómo será el festejo de los 99 de Mirtha Legrand

Mirtha será la protagonista de una noche única, para el recuerdo -donde la esperanza está puesta en que no llueva, ya que la celebración está prevista al aire libre- en el jardín de la casa de Barrio Parque de su hija, Marcela Tinayre. En una de las zonas más coquetas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollará el evento que convocará a setenta invitados, divididos en siete mesas de diez personas, cada una.

Desde los eternos amigos de la diva como Héctor Vidal Rival y Tete Coustarot, pasando por Adrián Suar y Pablo Codevilla, las autoridades del canal que la tiene contratada hasta sus familiares y figuras de la política como el esperado Mauricio Macri, todos darán el presente en una fiesta que estará ambientadas en colores pasteles, imponentes arreglos de flores naturales la tonalidad favorita de la señora, y que tendrá grandes sorpresas.

El menú de la velada incluirá una variedad de pastas y platos con base de salmón que eligió especialmente Mirtha para la ocasión y una torta en la que figurará los años que cumple, decisión que la conductora eligió seguir a partir de sus 90, a fin de que se revele el misterio guardado durante tantos años sobre su verdadera edad. También, la sorpresa de un show en vivo. Y, mañana martes, Ramiro Arzuaga, organizador de sus últimas celebraciones, ya empieza a preparar lo que será un gran banquete por los 100 de Legrand, previsto en un edificio histórico de CABA. Y co souvenirs, los presentes se llevarán un hermoso recuerdo basado en su frase de cabecera "la leyenda continúa".

CÓMO ES LA VIDA DE CHIQUITA LEJOS DE LA TEVÉ

"No hay ninguna rutina, nada, nada. Hago kinesiología dos veces por semana, en mi casa. Eso me hace bien”, contó Mirtha, desde la mesa de su programa, el último fin de semana, en la previa a su cumpleaños. “Soy ágil, no soy una pelmaza. No hago meditación, no sé cómo se hace, el pensamiento se me va a otro lado”.

"Soy entusiasta, me gusta mi trabajo. Yo me siento feliz, estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Yo no pido dinero ni bienestar, pido salud, tener salud para tener esta vida que me es tan grata. Como de todo, poco. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas. Jamás tomé pastillas”.

El jardín de la mansión de Marcela Tinayre en Barrio Parque donde se celebrarán los 99 de Mirtha Legrand.