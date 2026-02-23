La reacción de Wanda Nara ante la posibilidad de ir a la cárcel por promocionar casinos ilegales

En ese entonces, Wanda y otros famosos, entre ellos su expareja Elian Valenzuela, más y mejor conocido como L-Gante, grabaron un mensaje dedicado sobre todo a la juventud, para que no consuman juegos de azar ilegales. Pero según considerada la justicia, la mamá de cinco hijos habría reincidido en el accionar fuera de los márgenes de la ley.

Nara habría vuelto a incitar a la gente a que consuma juegos de apuestas "turbias" y eso la podría tener al borde de la cárcel. En las últimas horas, habló con Infama, el programa de Marcela Tauro en América, y se defendió. "Nunca lo hice, nunca tuve ningún problema ni hice promoción de apuestas ilegales, no lo comparto".

"Promociono los que están en las producciones que yo trabajo o los que me tienen contratada, pero me aseguro de que sean plataformas legales. En un montón de cosas me involucran que no son verdad", aseguró Wanda, en primera persona, ante la posibilidad de una pena de hasta seis años de prisión.

LOS DETALLES DEL DIVORCIO DE WANDA Y MAURO ICARDI

El 11 de marzo se cumplen los dos años y ese día los abogados de Mauro Icardi van a presentar el divorcio. Según esa información, la resolución se otorgaría entre el 12, 13 o 14 de marzo de este año. A partir de ese momento, el delantero quedaría legalmente divorciado de Wanda Nara y estaría habilitado para volver a casarse.

Icardi puede seguir tramitando el tema de alimentos y propiedades y todo lo que quiera con el anillo de casado con la China Suárez. La fecha clave es el 11 de marzo, cuando se cumplen los dos años de separación exigidos por la ley italiana.