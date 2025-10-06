La historia del nombre del gato de Lali Espósito y su homenaje a Diego Maradona

La cantante estuvo en España para ser parte del jurado del Festival San Sebastián y ahora se encuentra en una gira promocional por el resto del país europeo. Invitada al podcast “La Pija y la Quinqui”, habló de su vida cotidiana, el cine en Argentina y su último álbum. Además, reveló que se encuentra trabajando en un documental sobre su vida.

Cuando hablaba sobre cómo le gusta estar en un día tranquilo, Lali mencionó que prefiere sentirse acompañada de sus mascotas: “Tengo tres gatitos, Lupín, Villano y Pelusa”.

video

Marian, una de las conductoras, se rio del nombre elegido por la cantante y por muchas personas en particular: “¿Te puedes creer que si nos diesen un euro por cada persona que ha venido hoy al podcast y ha dicho que su gato se llama Pelusa tendríamos dos euros?”.

La argentina se diferenció del resto de las personas y sorprendió al dar a conocer el origen real del nombre de su gato: “Sí, pero te digo una cosa, el mío no se llama Pelusa porque es pelusita de pelo. Se llama Pelusa porque así le decían a Diego Armando Maradona cuando era niño”.

Por último, destacó el impacto del ídolo del futbol en su niñez: “Yo sé que parece muy normal el nombre Pelusa en un gato, pero para mi corazón significa mucho”.

“Pelusa”, un gatito gris, fue adoptado por Lali y Pedro Rosemblat a principios de enero de este año tras ser abandonado por una familia.

image

Madrid se rinde ante Lali

La música explosiva de Lali Espósito puso en pie este lunes a Madrid, en un concierto donde el público español disfrutó de la energía y la denuncia política que caracterizan a la artista. Con el cartel de todo vendido colgado, la diva se presentó ante las 2.500 personas que llenaban la sala La Riviera, que coreaban Ole, ole, ole, Lali, Lali mientras esperaban a que su ídolo apareciese.

En su presentación en vivo ante el público español de No vayas a atender cuando el demonio llama, su sexto álbum en solitario, en el que se aleja del estilo puramente pop y se atreve con ritmos más rockeros, la cantante prometió a sus seguidores una verdadera fiesta.

Así, al más puro estilo rockstar, los primeros acordes de guitarra eléctrica de Lokura dieron comienzo al espectáculo, con una Lali enfundada en pantalones de cuero, flecos y botines negros.

Pero a la Lali le llegó el turno con Fanático, la canción que le dedicó al presidente argentino, Javier Milei, después de ser el blanco de los ataques del mandatario cuando expresó su desagrado por el triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones internas argentinas.

Me sorprendió hacerla y hoy es de mis favoritas, compartió con el público antes de arrancar con este tema, que se queja de la obsesión del presidente con la artista: Viene a buscarme, se come mis sobras; lo tengo encima, parece mi sombra.