Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y La Peña

Almuerzan con Juana

Por su parte, el domingo 30 de noviembre, a partir de las 13:45 y también por El Trece, Juana Viale tendrá una #mesaza muy musical y llena de humor. Acompañarán a la nieta de Mirtha el director teatral y coreógrafo Ricky Pashkus, así como también el actor Alberto Ajaka, quienes estarán presentes en la próxima temporada teatral de Mar del Plata.

También serán de la partida en “Almorzando con Juana” el líder del grupo Conociendo Rusia, el músico y compositor Mateo Sujatovich; el periodista de espectáculos y miembro de APTRA Daniel Gómez Rinaldi, quien se descompensó en un móvil con el programa "Los Profesionales" de El Nueve; y la actriz y comediante Natalia Carulias, que este domingo debutará en El Trece con “Las Chicas de la Culpa”.

También domingo a las 13:15, en la décima temporada de "La Peña de Morfi" en Telefe , con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, presentarán Sebastián Yatra regresa a la casa de la música en una entrevista exclusiva, el talentoso artista argentino "Trueno", que adelantará todo sobre su show en Ferro.

Además, en el escenario de "La Peña" recibirá a un amigo de la casa, Dyango y sus clásicas baladas, y para terminar un domingo tan especial, el folklorazo vendrá de la mano de "Los Tekis" y un musical imperdible del grupo de rock platense "Cruzando el charco".

Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.