La locutora Viviana Aguirre denunció por abuso sexual a Fabián Gianola

La locutora renunció al ciclo radial Estamos De Vuelta y el impacto aún es mayor cuando el 15 de marzo pasado en su Facebook, ella misma posteó fotos un video de Gianola y escribió: "Un placer compartir con vos. Grande Fabi!!!". Sobre el actor ya pesaba la demanda judicial de la actriz Fernanda Meneses y la denuncia mediática de Celina Rucci al afirmar que "Fabián es un toquetón".

El 22 de mayo pasado fue una fecha sin retorno para la locutora Viviana Aguirre: "Estábamos en el aire. Mi compañero que se encarga de las redes sociales sacaba fotos del lugar y el señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta. Me metió la mano, los dedos. Encima los cuatro dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien", relató en el ciclo Incorrectas (América).

Por su parte, su abogado Gustavo Delía señaló que su clienta "se presentó en la Oficina de Denuncias de la Cámara de Apelaciones en los Penal, Criminal y Correccional, ubicada en la calle Viamonte, para ratificar su acusación en la Justicia. Ella asegura tener dos testigos que estarían dispuestos a ratificar su testimonio". Según la propia Aguirre, unos días después de aquella noche, decidió no regresar a la radio. "Él (Gianola) es así: para él es natural. Otras veces ocurrió lo mismo, con otras circunstancias", afirmó. "Ya no tuve contacto: no nos vimos más y yo no fui más a la radio", señaló Aguirre y agregó que en mensajes anteriores al hecho se le tiraba el lance: "Me decía voy a tu casa, a ver cuándo nos podemos ver".

Aguirre aseguró que las acusaciones previas contra Gianola "fueron motivo de conversación entre los integrantes del programa, que sale al aire desde los estudios de Colegiales. Cuando empezaron las denuncias nos inquietamos mucho. Yo fui la primera que se lo planteó a Fabián: "¿Podemos hablar de esto al aire?", le pregunté, pero me dijo que no quería darle prensa, que era todo un 'movimiento político'. Entonces, desde todo el equipo lo apoyamos".

Aguirre insistió que "hasta ese momento, él no me había hecho nada a mí. Pero al tiempo, hace esto conmigo, y lo confirmo en carne propia. Yo no era su pareja. ¿Porque es Fabián Gianola el tipo tiene derecho de decir cuándo te va a tocar? Si es así, estamos locos. Yo en él confié ciento por ciento, aunque hubo gente que me dijo: 'Fijate'. Porque él, con su amabilidad y su sonrisa, decís: "Es un sol, es un ángel". Ahora se verán en la justicia.