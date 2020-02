Es que según explicó en diálogo con la revista Caras, solo pudo utilizar esa aplicación durante una semana y luego la borró. "Me cansé de dar explicaciones, creían que me hacía pasar por Darío Lopilato", explicó e insistió en que después de esa experiencia ya no volvió a utilizar ninguna app de citas.

"Soy medio dormido. A mí me gusta conocer sin buscar, que las cosas se den naturalmente. Soy muy romántico", aseguró.

Otra que no tiene suerte en el amor es Daniela Lopilato, quien se separó de su ex marido y mantienen una difícil relación, ya que se encuentran en medio de una batalla legal por aspectos relacionados a la crianza de su hijo Benicio. En tanto Luisana disfruta la vida junto a sus hijos y Michael Buble.