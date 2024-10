La novia de Callejero Fino habló sobre los rumores de un acercamiento entre el músico y Wanda Nara

Jessica Belén, pareja de Callejero Fino, publicó un video en sus historias de Instagram haciendo referencia al momento que vivió su novio.

316310391_871119283893544_2648405249871185683_n.jpg

Lejos de mostrarse afectada, Jessica le restó importancia al baile y le pidió a sus seguidoras que no se lo tomen tan en serio, que todo es por el show: “Se pasan, me hacen reír un montón. No sean tóxicas, se lo pido por favor”.

Bromeando, advirtió a la conductora y le dijo que haría si lo toca: “Ojo con ese pibe, porque es mío. Si lo tocás, te arranco las mechas… ¡Es mentira, mentira, mentira!”. Para cerrar agregó: “Paz y amor, no se estresen, es show. Conocí a Wanda y es súper simpática, así que no sean tóxicas”.

video.mp4

Qué le cantan a Cami Homs sus compañeros de Bake Off Famosos

Cami Homs es una de los 14 participantes que tiene esta edición de Bake Off Famosos, que conduce Wanda Nara por Telefe. Ella, a diferencia de otros concursantes, tiene algunos conocimientos de cocina ya que estudió mientras vivió en Europa junto al futbolista Rodrigo de Paul y luego condujo el programa Cucinare.

Tal vez por eso sus compañeros decidieron dedicarle una canción en la que hacen mención a sus atributos en la cocina. Inspirados en el tema "Home Sweet Home" de Los Pericos, le dedicaron unas lindas palabras y el video se volvió viral.

“Cami Homs, Cami Homs, ella es siempre la mejor”, le cantaron sus compañeros, mientras ella se acercaba al jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis para mostrarles las cookies que había horneado.