La peculiar respuesta de Romina Uhrig tras la imputación en su contra por lavado de dinero

En un audio enviado al ciclo “El run run del espectáculo" la también exparticipante del "Bailando 2023" expresó: "Me enteré ayer (por el viernes). Por mi parte está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa. Estoy súper tranquila”.

“El tema es que, quiera o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, eso te cag.., ¿viste? Es lo único que me pone muy mal porque yo estoy sola hoy con mis nenas, separada, y necesito laburar. Y esto a mí me cag…. hasta que se aclare todo. Es una cag…, pero bueno… Ojalá que ya termine pronto”, se quejó Romina.

Luego, la exGran Hermano consideró que las acusaciones en su contra son falsas: “Si sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta. Pero cuando sacan mentiras, te quieren ensuciar, es otra cosa”.

De qué se los acusa a Romina Urhig y a Walter Festa

La fiscal federal Mariela Labozzetta imputó al exintedente de Moreno y la exGran Hermano por el delito de lavado de dinero. De acuerdo con lo que se dio a conocer, la causa se inició a causa de una serie de operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos y en Salta.

En el dictamen se sostuvo que Festa y Uhrig “habrian puesto en circulacion fondos de procedencia ilicita –cuanto menos desde el ano 2018 a la fecha–, mediante la adquisicion, edificacion, administracion y transferencia de inmuebles ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y Salta, como tambien a traves de la adquisicion de diversos vehiculos automotores”.

El político y su exmujer ya estaban siendo investigados por la Justicia provincial por supuesto enriquecimiento ilícito. Ese expediente tramita actualmente ante la Unidad Funcional de Instruccion 1 de Moreno. En cambio, la causa por lavado se inició el año pasado por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.

También se detalló que la mayor inversión se concentró en Villa Robles, un barrio privado situado en el Partido de la Costa, muy cerca de Costa Emeralda y espacio elegido para las inversiones de muchos políticos. Villa Robles, en tanto, fue fundado por el empresario Raúl Vertúa, detenido en la "Causa de los cuadernos".

Allí Festa adquirió los lotes 543 y 544 y construyó una casa que, según la documentación que figura en el expediente judicial, fue vendida en diciembre de 2018 en $5.250.000, unos USD 134 mil de ese momento. La supuesta compradora fue Elsa Verónica Vendrell, una empleada de la Municipalidad de Moreno y vecina del exintendente en el barrio Terravista, donde el exlíder comunal también tiene inversiones. Vendrell también fue imputada por lavado de dinero.

Durante su paso por Gran Hermano, Romina había dicho ante sus compañeros de programa que no quería irse de Moreno, barrio en el que vivía con su familia. "No me quería ir a vivir a la costa porque quería seguir cerca de mi familia y mis amigos", relataba la exdiputada en ese momento. Fue allí que contó que tenía una propiedad en Pinamar porque "era muy barato construir ahí. El lote nos lo daban a pagar encima".

Walter Festa Romina Uhrig.jpg La Justicia imputó a Walter Festa y a Romina Uhrig por lavado de dinero.

Otro foco de inversiones estuvo en la provincia de Salta, donde la por entonces pareja solía viajar. La operación quedó registrada el 8 de octubre de 2018, cuando Festa era intendente de Moreno. En los papeles figura que pagó $5.805.000, unos 150 mil dólares de ese momento, por tres lotes ubicados en la esquina de Hurtado y Silverio Chavarría.

La fiscal Labozzetta pidió un total de 26 medidas de prueba, varias de la cuales ya fueron ordenadas por el juez federal Jorge Rodriguez.