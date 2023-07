Romina Uhrig confirmó su separación de Walter Festa

La exdiputada dio la primicia al aire de Intrusos (América), “Estoy en un impasse en la relación”, comenzó diciendo Romina en el ciclo de espectáculos. “Estuve un mes afuera de la casa y después volví. Son cosas por ahí mías que me pasan, de una separación, no la pase bien, son cosas por ahí más nuestras”, agregó Uhrig y aseguró que Walter se fue de la casa que compartían hace dos días.

“Hay un montón de cosas con las que no nos ponemos de acuerdo. Tengo heridas que me quedaron de otras cosas”, explicó sobre algunos de los motivos que la llevaron a una nueva crisis con Walter.

Romina Uhrig aseguró que las situaciones del pasado que no pudieron superarse fue una de las causas. "Yo no tomé la decisión de separarme cuando me separé. Al no poder sostener un montón de cosas, por eso viene la depresión. Cuando salga de la casa me estaba esperando. Al mes de salir de la casa volví con él. Cosas muy nuestras. No perdoné ciertas cosas. Un montón de cosas que no nos podemos poner de acuerdo. Yo sigo confiando en él, por algo me casé, tuve dos hijas y sé la persona que es”. Y añadió: “Estuvimos ocho años, viví cosas hermosas con él”.

“El trato no es malo, pero esto fue antes de ayer”, dijo en referencia a cuándo tomó la decisión de romper con el político. “Tengo un gran cariño por él, es el papá de mis hijas, pasé cosas hermosas que creo que no las viví con nadie... el trato cómo fue el conmigo, siempre tan bueno, tan caballero creo que eso fue lo que me enamoró de él”, agregó Uhrig antes de su debut en el Bailando 2023 (América).