Desde las 13 con música, entrevistas y grandes shows nacionales e internacionales y a partir de las 16, transmisión exclusiva para seguir la llegada al país del Papa León XIV.
Este domingo 8 de noviembre, en el horario especial de las 13 por Telefe, "La Peña de Morfi" abrirá sus puertas con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini para vivir un mediodía repleto de música, grandes entrevistas y toda la actualidad.
La tarde contará con una entrevista en exclusiva con la estrella internacional, el cantautor, productor discográfico y actor colombiano, Carlos Vives, en un mano a mano imperdible. Uno de los referentes indiscutidos de la música latina, llega en un momento en el que acaba de reivindicar públicamente la herencia hispana y cultural compartida entre España y América Latina durante su participación en el Forbes Iberoamerican Summit 2026.
Vives habló de identidad, de la importancia de no repetir “relatos” simplificados sobre la historia y de la música como puente y su mano a mano con Leuco y Zampini promete ser uno de los momentos más esperados.
Como siempre, los musicales en vivo serán grandes protagonistas con el regreso de Coti en un show a lo grande, la presentación de la argenbtina queue triunfó en Londres y Broadway Elena Roger -una de las voces más destacadas y emotivas de nuestro país- y la fiesta de Sebastián Mendoza repasando todos sus éxitos.
Luego, a partir de las 16, llegará Juntos con el Papa, donde Rodolfo Barili y todo el equipo de noticias de Telefe llevarán adelante una cobertura especial para seguir en detalle cada momento de esta esperada visita.
comentar