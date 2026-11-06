La tarde contará con una entrevista en exclusiva con la estrella internacional, el cantautor, productor discográfico y actor colombiano, Carlos Vives, en un mano a mano imperdible. Uno de los referentes indiscutidos de la música latina, llega en un momento en el que acaba de reivindicar públicamente la herencia hispana y cultural compartida entre España y América Latina durante su participación en el Forbes Iberoamerican Summit 2026.