Diego Leuco y Carina Zampini abren el domingo, en el horario especial de las 12, con shows en vivo, el primer adelanto del próximo disco de Pereyra y las secciones clásicas de cocina, humor y deporte.
Se viene un domingo diferente en Telefe, lleno de sorpresas para toda la familia y en el horario especial de las 12. "La Peña de Morfi" abrirá sus puertas con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini para una edición cargada de talento, magia y energía.
El escenario principal recibirá la visita estelar de Luciano Pereyra, quien regresa al programa con un show único para presentar sus nuevas canciones y hacer cantar a todos con sus grandes éxitos. El cantante oriundo de Luján atraviesa un momento de alta intensidad: acaba de cerrar en Buenos Aires su gira "Te sigo amando" con ocho funciones agotadas en el Movistar Arena, y el viernes 23 de octubre lanzó "Si No Es Contigo", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio "Tierra Viva", previsto para 2027.
Además, todo el universo de "Margarita" desplegará un musical deslumbrante repleto de magia. El fenómeno familiar creado por Cris Morena -con Mora Bianchi como protagonista- han convocado a cientos de miles de espectadores en sus shows en vivo en el Movistar Arena y en Tecnópolis, con más de 25 cuadros musicales y una puesta que mezcla nostalgia, fantasía y hits pegadizos.
Para cerrar a puro ritmo y fiesta, habrá un show de la mano de "Damaris", la artista de cumbia urbana que se consagró como ganadora de la segunda edición de "Canta Conmigo Ahora" y desde entonces construye una carrera con singles como “Me mentiste” y colaboraciones en el género tropical.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, el humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola, y el deporte tendrá su espacio en "Lo del Turco", con Claudio “Turco” Husaín.
La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento, a través de charlas, encuentros y risas, en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.
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