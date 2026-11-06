Edith Hermida -ganadora de la medalla plateada en la semana pasada- tuvo el beneficio de tener cuatro minutos con el jurado, en vez de dos como el resto de los participantes, aunque logró eso sacándoles los dos minutos a alguno de sus compañeros “¿A quién perjudicar esta noche?” preguntó Wanda, y a conductora de "Bendita" eligió a Rocío Robles “por linda, mosquita muerta e hija putativa de Mazzocco”.

Tras la degustación, los jurados eligieron al “empleado Masterchef de la semana” para que su foto quede en la estación durante toda la sexta ronda de la competencia.

En diálogo con los chefs, Carlos Vives comentó que su hamburguesa ideal es smash y con cebolla crocante, prefiriendo que tenga medallones no tan gruesos para poder comer una triple; y después el músico recorrió las estaciones de los participantes.

Las hamburguesas: