En el desafío de hamburguesas para ser el "empleado del mes" en Masterchef Celebrity, el cantante Carlos Vives fue el gran invitado de la noche.
La segunda noche de la sexta semana de Masterchef Celebrity tuvo como invitado muy especial al músico y cantante colombiano Carlos Vives y también, un desafío para que los famosos intenten convertirse en “el empleado del mes” porque “hacer las cosas bien en algún momento tiene su recompensa y ese momento es hoy” según explicaron los jurados.
Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana recibieron a los participantes y les pidieron que aprovecharan bien los tres minutos de mercado que tenían disponibles y los 60 minutos de cocina, para preparar una hamburguesa completa con papas fritas y un aderezo elaborado.
Josefina “China” Ansa, Pablo Giralt, Grego Rossello, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Pablo Migliore, Rocío Robles, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Hernán Coronel de “Mala Fama” fueron los participantes seleccionados que tuvieron que enfrentar este desafío en el que hubo fotos suyas en cuadros, como si fuesen empleados del mes.
Los jurados asistieron a los competidores durante dos minutos dependiendo de cuál foto de cada uno de ellos colgaba Wanda Nara en la pared.
Edith Hermida -ganadora de la medalla plateada en la semana pasada- tuvo el beneficio de tener cuatro minutos con el jurado, en vez de dos como el resto de los participantes, aunque logró eso sacándoles los dos minutos a alguno de sus compañeros “¿A quién perjudicar esta noche?” preguntó Wanda, y a conductora de "Bendita" eligió a Rocío Robles “por linda, mosquita muerta e hija putativa de Mazzocco”.
Tras la degustación, los jurados eligieron al “empleado Masterchef de la semana” para que su foto quede en la estación durante toda la sexta ronda de la competencia.
En diálogo con los chefs, Carlos Vives comentó que su hamburguesa ideal es smash y con cebolla crocante, prefiriendo que tenga medallones no tan gruesos para poder comer una triple; y después el músico recorrió las estaciones de los participantes.
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