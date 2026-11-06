La mesa de Mirtha combinará actualidad política, mirada literaria, perspectiva empresarial y temas de bienestar, en un fin de semana marcado por la visita del Papa León XIV.
Este sábadoa las 21.30 por El Trece, "La Noche de Mirtha"-con Juana Viale recibirá a los periodistas Marcelo Longobardi, Jorge Fernández Díaz, el empresario Jorge Brito y el doctor Daniel López Rosetti.
Marcelo Longobardi, que hoy centra su trabajo en su canal de YouTube con resúmenes diarios de noticias, llega tras haber contado públicamente una conversación privada con Axel Kicillof sobre el peso de Cristina Kirchner en la interna peronista.
Jorge Fernández Díaz, columnista de La Nación y conductor de "Pensándolo bien" en Radio Mitre, acaba de publicar "El hombre que quería matar a Pérez-Reverte y otras misiones de Remil", un volumen de relatos de espionaje que sitúa a su personaje en la Argentina actual y que incluye la misión de “proteger a Milei de sí mismo”.
Jorge Brito, presidente de Banco Macro y recientemente reelecto al frente de Genneia, aporta la mirada del sector privado. La compañía de energías renovables superó los 1.500 MW instalados y mantiene inversiones fuertes en parques solares de Mendoza. El empresario, ex presidente de River, ha descartado por ahora cualquier salto a la política.[
Dr Jorge López Rosetti, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro y autor del reciente "Una buena vida", cierra la mesa con el eje de salud y bienestar. Tras agotar funciones con su espectáculo teatral "Recetas para una buena vida", el médico suele hablar de resiliencia, gratitud y de cómo bajar la velocidad en un día a día cada vez más acelerado.
Juana Viale estará al frente de “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Juana”.
La combinación promete una charla de actualidad con pocos lugares comunes: política, energía, literatura y salud en la misma mesa.
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