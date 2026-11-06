Tras la polémica entre China Ansa y Santiago Maratea, Andy Kusnetzoff recibe a cinco figuras en una emisión ya grabada que mezcla definiciones laborales, MasterChef y maternidad.
Este sábado 7 de noviembre, a las 21:30 hs, "PH: Podemos Hablar" volverá a la pantalla de Telefe, después de la semana en la que el cruce entre La China Ansa y Santiago Maratea generó repercusiones durante toda la semana. Nuevamente, la dinámica de confesiones y preguntas cruzadas que propone Andy Kusnetzoff volverá a estar en el centro de atención.
La mesa contará con Rocío Marengo, que atraviesa un momento de definiciones de cara a 2027. Actualmente conduce "Todo cocinado" de lunes a viernes en Canal 9 y su continuidad todavía este en análisis, a raíz de la nueva gestión gerencial y las figuras de América TV que desembarcarán el año próximo. Al mismo tiempo, la conductora evalúa una propuesta para sumarse como jurado de un reality en Chile.
También estará el músico Iván Noble -ex Caballeros de la Quema- que decidió renovar por completo su repertorio solista. y actualmente se encuentra presentando un formato acústico donde rescata "lados B", canciones olvidadas y temas que tenía archivados en el cajón.
También estará entre los invitados el actor, conductor y host de Internet Grego Rossello, actual concursante de MasterChef Celebrity y figura ligada a los contenidos de streaming de Telefe y que acaba de dar el batacazo en el reality porque en el desafío de hamburguesas presentó una doble smash burger con panceta, cheddar y salsa mil islas, lo que le permitió subir directo al balcón y consagrarse como “empleado del mes”.
La mesa la completarán el modelo y conductor Hernán Drago, que está al frente de Bienvenidos a ganar en Canal 9 y forma parte del panel de Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano en Telefe y la actriz Cande Molfese, que espera a su primer hijo junto al productor teatral Joaquín Laviaguerre. La pareja anunció el embarazo en agosto y confirmó que será un varón llamado Otto.
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