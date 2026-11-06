También estará entre los invitados el actor, conductor y host de Internet Grego Rossello, actual concursante de MasterChef Celebrity y figura ligada a los contenidos de streaming de Telefe y que acaba de dar el batacazo en el reality porque en el desafío de hamburguesas presentó una doble smash burger con panceta, cheddar y salsa mil islas, lo que le permitió subir directo al balcón y consagrarse como “empleado del mes”.