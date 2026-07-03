La Peña de Morfi ya tienen sus invitados

En "La Peña de Morfi" habrá tiempo para una charla a fondo con Mariano Martínez -uno de los protagonistas de la obra "Ni media palabra"-, José Chatruc desde Estado Unidos junto al "Turco" Husaín para seguir informando sobre todo lo que pasa en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y para los más chiquitos, recién llegada de España, el musical de Luli Pampín.