La Peña de Morfi ya tienen sus invitados

Lito Vitale, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Julia Zenko y Juan Carlos Baglietto seran alguno de los invitados al clásico del domingo en Telefe.
Este domingo a las 13:30 por Telefe, "La Peña de Morfi" abrirá sus puertas para celebrar un encuentro imperdible, sus anfitriones Diego Leuco y Carina Zampini se preparan para vivir una tarde donde la buena compañía, la música en vivo, junto con el humor y los platos más ricos serán los protagonistas.
La casa de la música reunirá a grandes figuras de nuestra cultura: Lito Vitale, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Julia Zenko y Juan Carlos Baglietto, quienes protagonizarán un encuentro único, repasarán sus carreras y compartirán su pasión por la música.
Se suman al escenario el folklorazo de la mano de Los Nombradores del Alba y toda la energía de Yerba Brava para cerrar la tarde a puro ritmo.
En "La Peña de Morfi" habrá tiempo para una charla a fondo con Mariano Martínez -uno de los protagonistas de la obra "Ni media palabra"-, José Chatruc desde Estado Unidos junto al "Turco" Husaín para seguir informando sobre todo lo que pasa en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y para los más chiquitos, recién llegada de España, el musical de Luli Pampín.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, el humor dirá presente de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
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