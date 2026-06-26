Los invitados de La Peña de Morfi

El chef repostero Damián Betular, el actor y bailarín Fer Dente, los grupos Amar Azul, Por Siempre Tucu y Jóvenes Pordioseros visitarán el programa este domingo.
Este domingo a las 13:30, por Telefe, "La Peña de Morfi" abrirá nuevamente sus puertas con Diego Leuco y Carina Zampini com anfitriones que se preparan para compartir una tarde donde la buena compañía, la música en vivo, el humor y los platos más ricos son los grandes protagonistas.
La mesa recibirá al chef repostero Damián Betular y al actor y director Fernando Dente, quienes se sumarán para disfrutar de una charla llena de anécdotas, mientras que en el escenario, el folklore dirá presente con Por siempre Tucu, la energía del rock de Jóvenes Pordioseros y todo el ritmo de la cumbia con Amar Azul.
Tambíen estarán presentes en La Peña de Morfi el modelo y conductor Hernán Drago, y el periodistas deportivo Tití Fernández y y la actriz y cantante Sofi Morandi. El repaso deportivo del Mundial de Futbol y todas las novedades de la Selección estarán a cargo Claudio "el Turco" Husaín, en contacto directo desde los Estados Unidos.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
La Peña de Morfi -coproducción de Telefe y Corner Contenidos- es el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento entre charlas, encuentros y rodeados de alegría, en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.
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