Los invitados de La Peña de Morfi

La mesa recibirá al chef repostero Damián Betular y al actor y director Fernando Dente, quienes se sumarán para disfrutar de una charla llena de anécdotas, mientras que en el escenario, el folklore dirá presente con Por siempre Tucu, la energía del rock de Jóvenes Pordioseros y todo el ritmo de la cumbia con Amar Azul.