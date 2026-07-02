Los youtubers detenidos en el Mundial rompieron el silencio y contaron su verdad tras el escándalo: "No nos colamos"

Embed YOUTUBERS ARGENTINOS TORTURAD0S



Los youtubers Beni Marmol y Pato Perrotta contaron que fueron "torturad0s" en Estados Unidos. pic.twitter.com/i5Rx9uWegt — Mr Toga (@Mistertogaok) July 1, 2026

La explicación apuntó a que la credencial había sido desactivada sin previo aviso. "El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios", soltó.

Se habían dirigido a la cancha convencidos de que la autorización seguía vigente, ya que era original y la habían utilizado anteriormente sin inconvenientes. Por ese motivo, insistieron en que nunca intentaron ingresar de manera irregular. “En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar”, sostuvo Perrotta al responder a las acusaciones sobre un presunto ingreso ilegal.

Ambos creadores de contenido cuentan con una fuerte presencia en redes sociales, donde acumulan cientos de miles de suscriptores y millones de reproducciones con videos de viajes, desafíos y coberturas de eventos deportivos. Sin embargo, su paso por el Mundial 2026 quedó marcado por la detención en Estados Unidos y por un proceso judicial que continúa abierto por el presunto ingreso irregular al estadio. Fuente: Agencia Noticias Argentinas.