Los youtubers detenidos en el Mundial rompieron el silencio y contaron su verdad tras el escándalo: "No nos colamos"

Beni Mármol y Pato Perrota recuperaron la libertad después del episodio ocurrido en Miami. En un vivo, explicaron que tenían una acreditación oficial y negaron haber intentado ingresar de forma ilegal al Hard Rock Stadium.
Luego de recuperar la libertad, Beni Mármol y Pato Perrotta rompieron el silencio sobre la detención que protagonizaron durante el encuentro entre Colombia y Portugal, por el Mundial 2026. En una transmisión en vivo, los dos youtubers dieron su versión de lo ocurrido y rechazaron las versiones que aseguraban que se habían colado al Hard Rock Stadium.
"Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas. Todavía no puedo creer lo que vivimos", comenzaron diciendo durante la transmisión. "Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos, donde te torturan", relataron. Además, revelaron que, a raíz del episodio, perdieron los auspicios que financiaban su cobertura del torneo.
El inconveniente se originó por una acreditación oficial de la FIFA que había sido entregada por "un medio público argentino muy, muy conocido". Pato Perrotta sostuvo que ese permiso les permitía asistir a los encuentros disputados en Estados Unidos y México, e incluso les daba acceso a la final por tratarse de un "media partner" del organismo.
"Ese medio público te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos que se hagan en México y en Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Lo fuimos a ver, filmamos historias desde adentro, todo", aseguró el influencer durante la transmisión.
La explicación apuntó a que la credencial había sido desactivada sin previo aviso. "El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios", soltó.
Se habían dirigido a la cancha convencidos de que la autorización seguía vigente, ya que era original y la habían utilizado anteriormente sin inconvenientes. Por ese motivo, insistieron en que nunca intentaron ingresar de manera irregular. “En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar”, sostuvo Perrotta al responder a las acusaciones sobre un presunto ingreso ilegal.
Ambos creadores de contenido cuentan con una fuerte presencia en redes sociales, donde acumulan cientos de miles de suscriptores y millones de reproducciones con videos de viajes, desafíos y coberturas de eventos deportivos. Sin embargo, su paso por el Mundial 2026 quedó marcado por la detención en Estados Unidos y por un proceso judicial que continúa abierto por el presunto ingreso irregular al estadio. Fuente: Agencia Noticias Argentinas.
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