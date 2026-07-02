Florencia Peña lleva a juicio a Luzu TV por 750 millones de pesos

El reclamo

Inicialmente se filtró que Florencia Peña reclamaba alrededor de 200 millones de pesos -unos 150 mil dólares- para cubrir el contrato vigente hasta diciembre de 2026, pautas publicitarias y otros beneficios pactados. El abogado Fernando Burlando había señalado que, si no se respetaban las cláusulas de rescisión del contrato, se abrían las puertas a un reclamo por daños y perjuicios. Pero Barby Franco fue más allá en declaraciones previas y confirmó de la demanda es por 750 millones.