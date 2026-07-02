Florencia Peña lleva a juicio a Luzu TV por 750 millones de pesos

Fracasadas las negociaciones previas, Florencia Peña llevaría a juicio al canal de streaming de Nico Occhiato por 750 millones de pesos por daños y perjuicios.
La actriz y conductora Florencia Peña inició acciones judiciales contra Luzu TV, la productora de streaming liderada por Nicolás Occhiato, reclamando un total de 750 millones de pesos argentinos en concepto de daños y perjuicios. La cifra fue confirmada este jueves porla noche por Barby Franco -esposa del abogado Fernando Burlando- en el programa "Pasó en América" en América TV, y supera ampliamente los 200 millones que se habían mencionado inicialmente, como reclamo por el cumplimiento del contrato.
La demanda surge tras la polémica desvinculación de Florencia Peña del canal, ocurrida a mediados de junio de 2026, en el marco de un escándalo por la difusión de una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del 10 de la Selección Argentina.
Durante una emisión en vivo del programa "El Show del Verano" en Luzu TV, Florencia Peña anunció erróneamente que Jorge Messi había fallecido. La información le llegó a través de la producción -según trascendidos, a través de un mensaje de una persona cercana al ciclo- y no fue verificada adecuadamente por la producción.
El episodio se viralizó rápidamente, llegó a medios internacionales -como New York Post, Daily Mail y L'Équipe- y generó una fuerte ola de críticas. Por ese motivo Nicolás Occhiato -responsable de Luzu TV- decidió desvincular a Peña y al equipo de producción responsable de la información errónea y justificó la medida en sus redes sociales a través de un comunicado.
Inicialmente se filtró que Florencia Peña reclamaba alrededor de 200 millones de pesos -unos 150 mil dólares- para cubrir el contrato vigente hasta diciembre de 2026, pautas publicitarias y otros beneficios pactados. El abogado Fernando Burlando había señalado que, si no se respetaban las cláusulas de rescisión del contrato, se abrían las puertas a un reclamo por daños y perjuicios. Pero Barby Franco fue más allá en declaraciones previas y confirmó de la demanda es por 750 millones.
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