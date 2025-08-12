La primera foto de Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti

Manuel llegó al mundo a través de un parto por cesárea, pesando 4,200 kilos. “Se notaba que iba a ser grandote...”, apuntó Horacio Pagani, uno de los panelista del programa de las noches de El 9. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo”, dijo el periodista, a modo de broma.

“Divino, hermoso, gracias a Dios salió todo bien”, expresó Beto Casella, conductor del envío, al mostrar la primera imagen del bebé. Para, luego, compartir algunos datos sobre la llegada del nuevo integrante al grupo televisivo...

“Fue cesárea programada. Ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo y ahora todos pendientes sin molestarla, haciéndole saber que esta familia está pendiente. No queremos invadirla porque la mamá quiere estar tranquila, con la criatura y con el papá”, cerró, Casella, al aire.

MAGLIETTI Y SU PRESENTE FAMILIAR

"Con mi pareja, los dos tenemos la misma edad, la misma profesión y queríamos armar una familia. Se dio todo de la mejor manera", confió Alejandra, meses atrás, tras conocerse la noticia de que estaba embarazada.

Alejandra Maglietti, nota 1 Manuel se hizo desear. Y nació por cesárea.

"En el medio portaron muy bien conmigo. Muchos colegas me mandaron mensajes preguntándome, sabían que estaba embarazada, pero yo no lo quería contar porque quería estar muy segura y nadie lo comentó antes".