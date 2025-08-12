La primera foto de Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti

La panelista de Bendita TV dio a luz a su bebé, por cesárea. "La familia del programa está pendiente de su llegada".
Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez. La integrante de Bendita TV pasó por la sala de partos para que nazca Manuel, su primer hijo. Y se conoció la primera foto del hermoso bebé que pesó más de 4 kilos y que llegó a la vida de la ex modelo para cumplirle uno de sus sueños más grandes.
Manuel llegó al mundo a través de un parto por cesárea, pesando 4,200 kilos. “Se notaba que iba a ser grandote...”, apuntó Horacio Pagani, uno de los panelista del programa de las noches de El 9. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo”, dijo el periodista, a modo de broma.
“Divino, hermoso, gracias a Dios salió todo bien”, expresó Beto Casella, conductor del envío, al mostrar la primera imagen del bebé. Para, luego, compartir algunos datos sobre la llegada del nuevo integrante al grupo televisivo...
“Fue cesárea programada. Ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo y ahora todos pendientes sin molestarla, haciéndole saber que esta familia está pendiente. No queremos invadirla porque la mamá quiere estar tranquila, con la criatura y con el papá”, cerró, Casella, al aire.
"Con mi pareja, los dos tenemos la misma edad, la misma profesión y queríamos armar una familia. Se dio todo de la mejor manera", confió Alejandra, meses atrás, tras conocerse la noticia de que estaba embarazada.
"En el medio portaron muy bien conmigo. Muchos colegas me mandaron mensajes preguntándome, sabían que estaba embarazada, pero yo no lo quería contar porque quería estar muy segura y nadie lo comentó antes".
comentar