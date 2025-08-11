La revelación de Santiago del Moro para el nuevo Gran Hermano? "Me voy a quedar a..."

Sin límite de edad, podrá participar todo el que quieran, aparte de las celebrities que serán convocadas -todavía no está establecido el número que significarán- y el casting ya está abierto para enviar el material vía internet aunque la selección para las pruebas de cámaras todavía no arrancó.

Con la idea predeterminada que, esta vez, además, el formato dure cerca de un año -va a superar, en principio, los 7 meses de la última edición-, Santiago anunció uno de los atractivos más importantes que va a incluir. Acostumbrados a que el ingrese a la casa de GH por un rato, para compartir cenas con los participantes, esta vez su dinámica en el juego será diferente.

Del Moro tiene previsto para, en principio, una noche entera durmiendo con los jugadores para vivir en primera persona el aislamiento por algunas horas consecutivas y para, también, tener la posibilidad de sumar minutos en el conocerlos adentro de la competencia. Tal cual lo anunció por su redes sociales, se viene su "debut" como jugador.

LOS DETALLES DEL NUEVO GRAN HERMANO

La fecha de regreso de Gran Hermano está prevista para fin de año, comienzos del 2026 pero será anunciada oficialmente el próximo 29 de septiembre, el día de la entrega a los Premios Martín Fierro, ceremonia que él conducirá también por "el canal de las pelotas". En cuanto a los tips para tener en cuenta a la hora de hacer los casting, Santiago les recomendó a sus seguidores, en Instagram.

"Háganse cargo de que quieren estar ahí (no digan que la gente les pide que lo hagan). No editen, sean directos, no a los filtros. No copien a nadie y tantas cosas más... Es decir, en no más de 1 minuto darlo todo, sean ustedes. Y algo más... si tienen dudas, no se anoten", propuso Del Moro, claro y "al hueso".