La salud de Bruce Willis: aseguran que el actor es incapaz de comunicarse

Un íntimo amigo del actor Glenn Gordon Caron, el productor de la exitosa serie "Moonlighting" ("Luz de luna"), protagonizada por Willis y Cybill Shepherd, habló del deterioro de sus habilidades comunicativas y cognitivas y señaló que la estrella de Hollywood no es capaz de comunicarse verbalmente.

Antes de que la dolencia le impidiese hacerlo, el productor se puso en contacto con Willis -de 68 años- para anunciarle que la serie se iba a volver a emitir y entonces expresó su satisfacción. No obstante, ahora es incapaz de hacerlo, lamenta.

"El proceso (para llevar Luz de luna a Hulu) llevó bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es una enfermedad progresiva, así que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicado como lo está ahora... Sé que está muy contento de que el programa esté disponible para la gente, aunque no pueda decírmelo", contó en The New York Post.

Así era la intro de "Moonlighting" ("Luz de luna"), la serie de TV que catapultó a Bruce Willis

Y agregó: "Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y aprovechar la vida al máximo (…) pero la alegría de vivir se ha ido”.

Bruce-Willis.jpg Diversas fuentes contaron que desde 2019 se veía al actor con audífonos en los oídos para que le pudieran leer sus diálogos y no tuviera que memorizarlos. Archivo.

En marzo de 2022, Bruce Willis se retiró de la actuación por padecer afasia. Sin embargo, un año después le diagnosticaron demencia frontotemporal.

El actor cuenta con la compañía de su mujer, Emma Heming, sus dos hijas: Mabel, de 11 años, y Evelyn, de 9. Pero además, están muy cerca suyo su ex Demi Moore y sus hijas: Rumer, de 35 años, Scout, de 32, y Tallulah, de 29.

La enfermedad que padece Willis no tiene cura. Es la tercera causa más frecuente de demencia neurodegenerativa, después del alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. La familia consultó con médicos especialistas y contrató un asistente personal para que lo acompañe y ayude en todo momento.

Durante casi cuatro décadas Willis protagonizó numerosos éxitos empezando por "Die Hard" (1988) y sus secuelas, y otros títulos como "Armageddon" (1998) o "The Sixth Sense" (El Sexto Sentido) (2001). También ha conseguido un Globo de Oro (ha sido nominado cinco veces) y un Emmy (de tres candidaturas).