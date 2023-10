Benjamín Vicuña sufrió un accidente durante un reality: qué le pasó

En este plan, se instaló en México, en un lugar paradisíaco, en Mérida, una ciudad costera de la Península de Yucatán, para cumplir con su rol animador de un formato de Amazon Prime Video.

En ese entorno natural, Benjamín acaba de sufrir un drama de salud. Todo se remonta a la invitación de Florencia Peña, participante del reality, a cenar juntos. Vicuña se arremangó para cocinar y no pudo evitar rebanarse uno de sus dedos.

Lejos de una situación cotidiana, el chileno empezó a sangrar por la profundidad de la herida. A raíz de esa secuela, el ex de Pampita se dirigió a un hospital para que lo atiendan de urgencia. Según cuentan las fuentes, Benjamín recibió varios puntos de sutura.

Si bien Benjamín Vicuña se encuentra hospedado en un hotel de cinco estrellas, ese día decidió pasar la velada en la casa con pileta donde se encuentra la actriz.

A pesar del accidente culinario, La isla de las tentaciones continuará su esquema de grabaciones, así que continuará un tiempito más en la península hasta culminar el plan de rodaje de este reality novedoso, más allá del dolor y la incomodidad de su herida.

Una noche que se augura tranquila para charlar con su colega Flor Peña, con quien compartió una película que se estrenó en 2022, se tiñó de adversidades para Benjamín.

Benjamín Vicuña había anunciado en Socios del Espectáculo (El Trece) que tenía la posibilidad de debutar como conductor en distintos formatos.

El actor chileno siempre se destacó por participar en el mundo de las novelas y en las películas, pero nunca cumplió su papel en otro rol.

En ese entonces, reveló que tuvo distintas propuestas para ser el conductor de una plataforma y también en la televisión abierta en Argentina. "Sí, me ofrecieron un par de cosas. Una es para plataforma, esa es piloto", comenzó diciendo.

Sin embargo, aclaró que "está viendo sus tiempos y negociando para lo que podría llegar a ser un acuerdo".

Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña la pasó mal en México.

Benjamín Vicuña habló sobre su supuesto romance con Natalia Oreiro cuando era pareja de Pampita

Carolina "Pampita" Ardohaín fue a LAM y dejó varias declaraciones que llamaron la atención. Primero se refirió a la preocupación que le provocan las propuestas de Javier Milei y después dejó la duda sobre quién es la actriz con la que nunca más trabajaría porque "no tuvo empatía como mujer".

Horas después se develó que la actriz era Natalia Oreiro por un supuesto romance con Benjamín Vicuña cuando grababan la ficción Entre Caníbales.

Consultado por Socios del Espectáculo sobre este tema, el actor chileno contestó que "ella tiene una vida que va más allá de Benjamín. Las diferencias que pueda tener o no con una actriz, van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo. No lo he visto y no me puedo hacer cargo de un enigmático".

Después respondió sobre el mismo tema en Intrusos, ya un poco incómodo y con ganas de subirse a su vehículo: "Si ella hizo ese comentario, tendrá sus razones. No me puedo hacer cargo, es su vida, es un tema vintage".

Pampita explicó los motivos por los que no trabajaría con la actriz enigmática. "Porque no tuvo empatía de mujer a mujer", sostuvo Carolina en LAM.

La modelo remarcó que nunca volvió a cruzarse con esta actriz, pero que algún día hablará con ella al respecto. "Dios es muy sabio en esas cosas, te cruza en el momento que te tiene que cruzar", señaló con picardía.