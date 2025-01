La salud de Mirtha Legrand

image.png

En diálogo con el programa "Puro Show" (El Trece), "La Chiqui" confesó ante la prensa el inconveniente que no le permitió seguir con su actividad nocturna habitual, asistiendo a las obras teatrales “Me rompí un diente. Comiendo una tostada” contó entre risas, y luego agregó "Además, me hicieron tratamientos de conducto así que tengo un poquito hinchado todavía".

De esta manera, Mirtha Legrand desmintió los rumores que circularon acerca de salud "No me pegaron. No me pasó nada como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios".

Por otra parte, la legendaria conductora de las #mesazas dio su punto de vista de cómo ve la actual temporada teatral “Ha repuntado mucho, me parece. Llegó mucha gente, hay gente en Mar del Plata” sostuvo, desestimando las versiones de que no es el mejor verano en la Costa Argenbtina.