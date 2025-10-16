Matías Alé reveló la verdadera razón de su brote psicótico: "La marihuana me hizo mal"

"Mi brote psicótico fue en el 2015. ese año fumé marihuana, mucho... Y me hizo mal", se sinceró Matías, invitado a Carnaval stream, al reconocer por primera vez el verdadero motivo que lo llevó a una internación en una clínica psiquiátrica y a un largo proceso de recuperación de su salud mental.

"Yo me creí un cuentito que me lo hacía sentir... Fumaba y me sentía que era Dios, que sentía señales, que la radio me hablaba. Dejaba de fumar y se me iba", recordó el actor, quien está a punto de pasar por el Registro Civil para casarse con Martina Vignolo, en los próximos días, en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

"Mi cabeza se fue y me creí que era el Espíritu Santo. Y no hay forma de volver para atrás. Entonces, yo fumaba buscando esa historieta. A mí me hizo mal la marihuana, me internaron 2 veces, me medicaron", contó Alé, sobre como fue el largo proceso de recuperación hasta que pudo terminar con toda una etapa de adicción a sustancias nocivas para el organismo.

MATÍAS HABLÓ DE SU CAMBIO DE VIDA

"Hace un año y medio me di cuenta de que tomaba entre 6 y 7 pastillas por día", contó Matías, al explicar cómo fue su forma de salir adelante dejando atrás un pasado que le complicó muchísimo su realidad, quizá, en uno de sus momentos de mayor esplendor profesional. "Yo me veo en imágenes...".

"Estaba más lentos. No está mal porque son químicos son para el tratamiento psiquiátrico. Pero la marihuana me hizo ver una realidad que no va conmigo. No soy Dios, no soy el Espíritu Santo... Yo hoy huelo y salgo para otro lado (hace un gesto para significar que sale corriendo de esa situación)", cerró, Alé.