La sorpresiva explicación de Alejandra Maglietti, sobre el motivo por el que "oculta" a su pareja

La integrante de BTV contó la causa por la que no muestra a Juan Manuel, su pareja, con la que comparte la vida hace varios años, y tienen un pequeño hijo en común.
Alejandra Maglietti sorprendió al revelar la razón por la que no se muestra públicamente ni expone, en redes sociales, a su pareja, Juan Manuel y padre de su hijito. La panelista aseguró que tiene que ver con las reacciones de las mujeres cuando ella lo etiqueta. "¡Se le llena la casilla de solicitudes de chicas y eso me da una bronca!".
"Son varias las razones por las que no muestro, en redes sociales, a mi pareja... La primera, es porque a el no le gusta, no es algo que disfrute ni que le agrade la exposición", explicó, Alejandra, en un primer momento, durante una entrevista con Revista Pronto. Para, luego, adentrarse, en otros motivos que a ella, en lo personal, la inquietan mucho.
“Cada vez que lo agrego o lo etiqueto en Instagram tiene un montón de solicitudes de mujeres”, confesó Maglietti, panelista de BTV, en las noches de América. "Soy un poco celosa con eso. No sé si celosa, pero sí cuidadosa. ¡Se le llena la casilla de solicitudes de chicas y eso me da una bronca!", reconoció.
"Por más de que no haya una doble intención, no me gusta que vayan a chumearlo”, expresó la abogada, sin vuelta. explicando que busca evitar situaciones que compliquen su relación, el vínculo sentimental que tiene con el papá de su pequeño hijo, próximo a cumplir su primer añito de vida. “Prefiero que no sepan...".
"Por ahí muchas chicas le hablan o se le acercan y él me las muestra...", contó, Alejandra. "Mirá, me arrobaste y mirá’. Empiezo a ver y por suerte no conocía ninguna, porque si hubiera conocido a alguna me hubiera dado más bronca”, compartió, la letrada, sobre el intercambio con su pareja. "Juan Manuel me ayuda, me potencia y le gusta lo que hago. No podría estar con alguien que no le gusta lo que hago"
"Pero una cosa soy yo que estoy expuesta por mi trabajo y está todo bien porque él ya lo sabe y me aceptó así. Pero otra cosa es él, que no tiene un Instagram donde esté mostrando toda su vida todo el tiempo. Tampoco le gusta eso y, de hecho, siempre me dice: ‘No, no pongas nada’”.
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