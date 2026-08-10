La sorpresiva explicación de Alejandra Maglietti, sobre el motivo por el que "oculta" a su pareja

Maglietti es mamá de Manuel, un nene que está a punto de cumplir su primer añito de vida.

MAGLIETTI, AL CONFESIONARIO

"Por ahí muchas chicas le hablan o se le acercan y él me las muestra...", contó, Alejandra. "Mirá, me arrobaste y mirá’. Empiezo a ver y por suerte no conocía ninguna, porque si hubiera conocido a alguna me hubiera dado más bronca”, compartió, la letrada, sobre el intercambio con su pareja. "Juan Manuel me ayuda, me potencia y le gusta lo que hago. No podría estar con alguien que no le gusta lo que hago"

"Pero una cosa soy yo que estoy expuesta por mi trabajo y está todo bien porque él ya lo sabe y me aceptó así. Pero otra cosa es él, que no tiene un Instagram donde esté mostrando toda su vida todo el tiempo. Tampoco le gusta eso y, de hecho, siempre me dice: ‘No, no pongas nada’”.