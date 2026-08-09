La Joaqui habló de su separación de Luck Ra y se quebró en PH: "No quiero ser temporal para nadie más"

La cantante recordó el final de su vínculo sentimental durante su visita al programa de Telefe y expuso el difícil momento que atraviesa. Entre lágrimas, contó que todavía siente amor por su expareja y que fue sorprendida por la decisión.
La conversación derivó en uno de los momentos más emotivos de la noche en el programa PH, Podemos Hablar. La artista reconoció que el amor fue un ámbito especialmente difícil en su vida y planteó una condición que hoy considera fundamental para cualquier relación: “Cuando yo conozco a alguien le digo, mirá... El amor ha sido un terreno muy complejo para mí, y realmente no quiero ser temporal para nadie más”.
Después de pronunciar esas palabras, no pudo contener el llanto y recibió el acompañamiento de los demás invitados. Pero también hizo una autocrítica sobre su manera de afrontar las experiencias personales: “Yo fui muy arrogante también, lo hablé en terapia. Desde mi arrogancia creí que, con todo lo que me pasó en la vida, Dios no me va a hacer pasar una más. ¿Quién soy yo para creer que la vida no tiene más cosas que enseñarme?”.
Al hablar específicamente del vínculo que terminó, puso el foco en una diferencia respecto de sus relaciones anteriores. Aseguró que por primera vez había vivido una relación sin infidelidad ni violencia, algo que valoró especialmente: “Y otra cosa que a mí me pone muy mal que en todas las relaciones que he tenido me han engañado, menos en esta. Esta es la primera relación que no sufro infidelidad, que no sufro violencia”.
Sobre el desenlace, explicó que la ruptura ocurrió de forma inesperada y que ahora intenta procesar lo sucedido. “Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí. Y yo estoy lidiando con eso y aceptando que, simplemente, lo que yo tenía para ofrecerle al otro tal vez no le alcanzó, y está bien porque tal vez él busca otra cosa”.
A pesar del dolor, la cantante tuvo palabras de reconocimiento para quien fue su pareja durante aproximadamente dos años. Destacó la importancia que tuvo ese vínculo en su vida y aseguró: “Para mí es el hombre más increíble del mundo, me dio una relación que yo nunca había tenido. Tuvimos una situación que a mí me afligió de más, y me dolió de más tal vez”.
El momento más conmovedor llegó sobre el cierre, cuando resumió el proceso que atraviesa con una frase que volvió a quebrarla: “Mi duelo no es que él me haya hecho algo malo, es entender que la persona que yo amo no me ama”. Así, dejó en evidencia que el final de la relación no era lo que ella quería, aunque actualmente intenta comprender y aceptar la decisión.
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