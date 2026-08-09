La Joaqui habló de su separación de Luck Ra y se quebró en PH: "No quiero ser temporal para nadie más"

Se terminó el amor entre Luck Ra y La Joaqui.

A pesar del dolor, la cantante tuvo palabras de reconocimiento para quien fue su pareja durante aproximadamente dos años. Destacó la importancia que tuvo ese vínculo en su vida y aseguró: “Para mí es el hombre más increíble del mundo, me dio una relación que yo nunca había tenido. Tuvimos una situación que a mí me afligió de más, y me dolió de más tal vez”.

El momento más conmovedor llegó sobre el cierre, cuando resumió el proceso que atraviesa con una frase que volvió a quebrarla: “Mi duelo no es que él me haya hecho algo malo, es entender que la persona que yo amo no me ama”. Así, dejó en evidencia que el final de la relación no era lo que ella quería, aunque actualmente intenta comprender y aceptar la decisión.