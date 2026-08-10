Gran Hermano Generación Dorada: una tensa cena de nominados

En la vigesimocuarta semana de Gran Hermano Generación Dorada, volvió a encenderse la convivencia después de una tensa cena de nominados.
Durante la tradicional cena de nominados -que se realizó el domingo 9 de agosto- el clima se volvió explosivo y casi todos los presentes apuntaron contra Matías Hanssen y Solange Abraham, en un intercambio cargado de acusaciones, estrategias que quedaron al descubierto y un fuerte cruce entre Charlotte Caniggia y Sol.
Todo comenzó antes de que se sentaran a la mesa, cuando Solange Abraham y Yanina Zilli "marcadon" a Hanssen. La exparticipante de GH 2011 lo tildó de “cobarde” en más de una oportunidad, mientras Zilli coincidió en que el tucumano “se escondió detrás de Charlotte” tras la salida de Sebastián Cola.
Matías salió al cruce de esas versiones y en la sala de stream aseguró que habla con las chicas porque se lleva bien con ellas -en referencia a Caniggia, su principal aliada, y a Yisela “Yipio” Pintos- y dejó en claro su postura “Yo tengo un límite moral que no voy a pasar”.
Cuando llegó el momento de la cena, la tensión fue escalando minuto aminuto y el momento más picante se dio entre Charlotte Caniggia y Solange Abraham cuando la hija de Claudio Paul no se guardó nada y le soltó a su compañera “Si yo soy la mala, ¿por qué toda la casa está en contra tuya y en contra mío? Vos sos la mala y la con…, ojalá te saquen”.
El intercambio dejó en evidencia la grieta que existe entre ambas jugadoras y que viene creciendo desde hace varias semanas, con acusaciones cruzadas sobre el estilo de juego y la forma de relacionarse dentro de la casa.
Cada uno de los participantes en placa expresó a quién quiere ver fuera de la competencia esta semana:
La mayoría apuntó al emprendedor tucumano, mientras que Hanssen y Caniggia coincidieron en pedir la salida de Solange.
La placa de voto negativo de esta semana quedó conformada -luego de las votaciones y la fulminante de Yipio, líder de la semana- por Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Solange Abraham, Matías Hanssen y Pincoya (Juanicar había abandonado días antes por un problema de salud de su madre).
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