Gran Hermano Generación Dorada: una tensa cena de nominados

El intercambio dejó en evidencia la grieta que existe entre ambas jugadoras y que viene creciendo desde hace varias semanas, con acusaciones cruzadas sobre el estilo de juego y la forma de relacionarse dentro de la casa.

Cada uno de los participantes en placa expresó a quién quiere ver fuera de la competencia esta semana:

Yanina Zilli : Hanssen

: Hanssen Matías Hanssen : Sol

: Sol Solange Abraham : Hanssen

: Hanssen Jennifer “Pincoya” Torres : Hanssen

: Hanssen Charlotte Caniggia : Sol

: Sol Alejandra Majluf: Hanssen

La mayoría apuntó al emprendedor tucumano, mientras que Hanssen y Caniggia coincidieron en pedir la salida de Solange.

La placa de voto negativo de esta semana quedó conformada -luego de las votaciones y la fulminante de Yipio, líder de la semana- por Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Solange Abraham, Matías Hanssen y Pincoya (Juanicar había abandonado días antes por un problema de salud de su madre).