Tenso clima en el debate de Gran Hermano por el regreso de Laura Ubfal

En la última gala de Gran Hermano Generación Dorada, la noche estuvo marcada por un clima cargado de tensión entre el panel de debate.
Luego días en donde circularon rumores de suspensión, una posible renuncia y una ausencia en el programa, Laura Ubfal volvió a ocupar su silla en el Debate de Gran Hermano Generación Dorada y se convirtió en el centro de varios cruces, mientras Santiago del Moro salió -una vez más- a descalificar a quienes cuestionan la transparencia del reality.
La periodista había generado polémica al poner en duda la veracidad del formato en las instancias finales del juego y al criticar algunas eliminaciones. El malestar creció aún más cuando Ubfal reveló que había recibido una carta documento vinculada a una de las participantes -en redes se especuló con Solange Abraham)- y decidió faltar a una emisión. En los días siguientes circularon versiones de que Telefe la había suspendido, aunque ella misma lo desmintió y aseguró que no la habían echado ni sancionado y confirmó que estaría presente el domingo.
En su regreso Laura Ubfal se enfrentó al resto de los panelistas, especialmente con Gastón Trezeguet que la señaló de manera directa “Todo lo que pienso lo digo porque realmente nadie me baja línea, lo digo porque Laurita anduvo diciendo que nos bajan línea y que todos opinamos lo mismo por eso. A veces hay que aceptar cuando los jugadores que nos gustan van perdiendo en lugar de tirar mierda por todos lados”. A lo que la periodista le respondió de inmediato “Yo acepto todo querido, no tiro mierda”.
Sin mencionarla por nombre, Santiago del Moro se refirió a la polémica y defendió con firmeza el sistema de votación del programa, recordando que en estas cuatro temporadas solo tuvo una favorita clara y que no ganó, y que siempre respetó los resultados aunque no le gustaran.
“A mí me puede gustar más o menos un jugador. Lo que nunca puede ir en contra es lo que se vota” afirmó, y fue más allá al calificar las sospechas de arreglos o manipulación “Es muy fácil decir ‘Ay, sí, porque la producción tal cosa, porque la gente tal otra, porque está arreglado’. Eso es excusa de cobarde. Acá se gana o se pierde con los votos. Obviamente que hay gente que queda contenta y gente que no. Pero yo no tengo la culpa de que uno se quede y tampoco quiero subestimar a la gente que hay adentro. Por algo están”.
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