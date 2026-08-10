Tenso clima en el debate de Gran Hermano por el regreso de Laura Ubfal

“A mí me puede gustar más o menos un jugador. Lo que nunca puede ir en contra es lo que se vota” afirmó, y fue más allá al calificar las sospechas de arreglos o manipulación “Es muy fácil decir ‘Ay, sí, porque la producción tal cosa, porque la gente tal otra, porque está arreglado’. Eso es excusa de cobarde. Acá se gana o se pierde con los votos. Obviamente que hay gente que queda contenta y gente que no. Pero yo no tengo la culpa de que uno se quede y tampoco quiero subestimar a la gente que hay adentro. Por algo están”.