El sketch de Mario Pergolini ironizando sobre el Chiqui Tapia

El conductor del programa "Otro Día Perdido" aprovechó su monólogo de apretura ironizó sobre la copa de Rosario Central y la protesta de Estudiantes.
La polémica que se desató por la copa que Chiqui Tapia, presidente de AFA, le otorgó a Rosario Central como "Campeón de Liga 2025" a través del puntaje de la tabla anual fue el tema que Mario Pergolini aprovechó en su programa "Otro Día Perdido" para generar un divertido segmento, recreando la protesta que realizó el plantel de Estudiantes de La Plata en el partido ante el equipo rosarino.
El conductor ingresó al estudio con un trofeo en mano y sorprendió a todos los presentes anunciando el motivo de la copa que exhibía “Me nombraron mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses” expresó.
Luego de los dichos de Pergolini, y sin mediar ningún tipo de comentario, todos los espectadores del ciclo en el estudio, sus compañeros, los músicos y el personal técnico y asistentes, se dieron vuelta, dándole la espalda, recreando el polémico gesto de los jugadores del equipo de "la brujita Verón" que le dieron la espalda a Rosario Central en el “pasillo de honor”.
Continuando con la ironía, el conductor de "Otro Día Perdido" defendió la legitimidad de su “título” y expresó “Me hacen la gran Estudiantes. Pero no se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones, y soy el campeón de la TV”.
El sketch tuvo un final sorpresivo porque, al ver la actitud de sus compañeros y del público presente, Mario Pergolini amenazó con devolver el premio y fundamentalmente "la guita que iba a compartir con todos".
A partir de ese momento, la actitud de todos en el estudio cambió rotundamente y empezaron a cantar "dale campeón" y festejar el supuesto logro del conductor.
