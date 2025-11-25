El sketch de Mario Pergolini ironizando sobre el Chiqui Tapia

El conductor ingresó al estudio con un trofeo en mano y sorprendió a todos los presentes anunciando el motivo de la copa que exhibía “Me nombraron mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses” expresó.

Luego de los dichos de Pergolini, y sin mediar ningún tipo de comentario, todos los espectadores del ciclo en el estudio, sus compañeros, los músicos y el personal técnico y asistentes, se dieron vuelta, dándole la espalda, recreando el polémico gesto de los jugadores del equipo de "la brujita Verón" que le dieron la espalda a Rosario Central en el “pasillo de honor”.

ODP

Continuando con la ironía, el conductor de "Otro Día Perdido" defendió la legitimidad de su “título” y expresó “Me hacen la gran Estudiantes. Pero no se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones, y soy el campeón de la TV”.

image

El sketch tuvo un final sorpresivo porque, al ver la actitud de sus compañeros y del público presente, Mario Pergolini amenazó con devolver el premio y fundamentalmente "la guita que iba a compartir con todos".

A partir de ese momento, la actitud de todos en el estudio cambió rotundamente y empezaron a cantar "dale campeón" y festejar el supuesto logro del conductor.