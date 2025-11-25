Lowrdez Fernández habló de la realidad de su ex novio preso, Leandro García Gómez "necesita ayuda como yo"

"Estoy contenida por mis compañeras, por mi familia, por mis amigos y por la prensa... Estoy en un proceso de sanar muchas cosas. Estoy con terapia. Muchas veces uno no se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor", se sinceró Lowrdez, durante una entrevista con tarde o temprano, el programa de María belén Ludueña, en las tardes de El 13.

"Por ahí, uno piensa que está rodeada de buenas personas y no... En este último mes aprendí a que me tengo que escuchar más y que soy vulnerable. Que no puedo todo y que me puedo equivocar. En un principio, cuando pasó todo lo que quedó expuesto y de lo que no se puede hablar mucho porque hay una medida cautelar (en referencia a cuando la policía la encontró en la casa de su expareja), la verdad es que me sentía muy culpable, muy tonta".

"Corté, sí, porque realmente no pudimos superar cierta toxicidad que había entre nosotros. Siempre fue genuino. Nos conocimos en un momento en la pandemia, y fue muy fuerte. No fue a propósito. Las discusiones se fueron a la mierda. No fue nada a propósito. Un momento de mierda en donde la conjunción fue una mierda, pero no es una mala persona”, expresó, Fernández.

LOWRDEZ A CORAZÓN ABIERTO

"Cuando yo tengo que hablar de todo este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron, que yo no conté. Se llama revictimización. Lo vivo. “No sé nada. Hablé con un amigo de él, le pedí que lo cuide y no sé más”, se sinceró, Lowrdez, en primera persona.

"Es una persona muy inteligente y muy cariñosa, cuando no teníamos estos episodios. No quiero meter la pata y que se entiendan mal mis sentimientos hacia él, hacia mi familia, hacia Lissa y a su familia también, que lo deben estar apoyando y debe estar sufriendo. No necesita estar preso, necesita ayuda igual que yo”, aseguró, Fernández, entre lágrimas.

