MasterChef Celebrity: una noche a puro karaoke

La idea de los jurados fue recrear momentos lúdicos, por lo que Donato de Santis anunció que iban a inaugurar “el karaoke de Masterchef”, dando paso al estudio a Ariel Puchetta -cantante de Ráfaga- para ejercer su doble rol de acompañante y jurado musical.

“Al mismo tiempo en que cocinan, queremos verlos cantar y pasarla bien” fue la solicitud de los chefs a los participantes famosos que fueron llamados al momento de la prueba para que interpreten las canciones típicas que cantan en los encuentros con amigos.

Germán Martitegui aclaró que debían hacerlo bien porque no iban a poder volver a la cocina hasta que Ariel Puchetta quedara conforme con sus actuaciones.

Respecto a la comida, la consigna fue que se haga hincapié en la conexión de la amistad y la música con el comida, por lo que se les pidió dos preparaciones -en 60 minutos- que “puedan comer todos” y sin la disponibilidad de una receta para el menú que apareció en los sobres de sus respectivas estaciones:

Maxi López: alitas de pollo glaseadas y revuelto gramajo.

alitas de pollo glaseadas y revuelto gramajo. Chino Leunis: bastones de muzzarella frita y brocheta de carne y verduras.

bastones de muzzarella frita y brocheta de carne y verduras. La Reini: nachos con guacamole con pico de gallo y falafel con tzatziki.

nachos con guacamole con pico de gallo y falafel con tzatziki. La Joaqui: bastones de pescado con mayonesa de alcaparra y tortilla de papá.

bastones de pescado con mayonesa de alcaparra y tortilla de papá. Marixa: cuñas de papa, con panceta, cheddar y verdeo, y buñuelos de espinaca con alioli.

cuñas de papa, con panceta, cheddar y verdeo, y buñuelos de espinaca con alioli. Susana Roccasalvo: alitas de pollo glaseadas y revuelto gramajo.

alitas de pollo glaseadas y revuelto gramajo. Julia Calvo: bastones de pescado con mayonesa de alcaparra y tortilla de papá.

bastones de pescado con mayonesa de alcaparra y tortilla de papá. Cachete Sierra: nachos con guacamole con pico de gallo y falafel con tzatziki.

nachos con guacamole con pico de gallo y falafel con tzatziki. Sofi Martínez: cuñas de papá, con panceta, cheddar y verdeo, y buñuelos de espinaca con alioli.

El primer concursante para romper el hielo con el karaoke fue "Cachete" Sierra que interpretó "Una cerveza" -uno de los grandes hits de Ráfaga- y luego fue el turno de Julia Calvo, que interpretó “El bombón asesino” de Los Palmeras.

La Joaqui advirtió que “como es una mujer fiel” no canta cuartetos que no sean de su novio Luck Ra, por lo que cantó "La Morocha" y Wanda Nara se metió de lleno en el "escenario" cuando su ex, Maxi López le dedicó “Mentirosa”.

La conductora y los tres jurados también coparon el karaoke cuando terminaron de pasar los participantes y quedó en pantalla "Azul" , uno de los grandes éxitos del cantante mexicano Cristian Castro.

