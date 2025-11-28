Chechu Bonelli sobre el romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras: "Estoy trabajando..."

"Por suerte ya este año está llegando al final, al último tramo, así que esperando que se vaya rápido. Igual todo lo vivido formó parte de lo aprendido”, se sinceró Chechu, en una nota para Puro Show, el programa de las mañanas de El13, al hacer un balance sobre su separación del deportista, después de tantos años juntos y de que el rehaga su vida amorosa.

"Esta separación me vino a enseñar un montón de cosas”, compartió Bonelli. Sentí que fue el momento en el cual estuve preparada para hacerlo. Me tomé mi momento... Yo siempre dije que el silencio también era una manera de responder. Y cuando me sentí capacitada para salir a hablar y que ya tenía más superado toda la situación, se dio de manera natural”, expresó.

"Me sorprendió muchísimo, primero, que la separación haya tomado tanta trascendencia. Y después, son un poco las reglas del juego. Te separás y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”, reflexionó Chechu, en voz alta.

CAMBIO DE POSTURA

"No lo miro, no me importa, cada uno es libre de hacer su vida. Estoy trabajando mucho la aceptación, así que lo que hagan ellos, mientras sean felices”, manifestó Chechu, al ser consulta por si sigue los " pasos virtuales" de su ex, Darío y su actual pareja, Ivana.

“Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que el amor, que enamorarse. Y cuando eso suceda, se van a enterar. No tendría por qué ocultarlo. Ahora estoy súper sola”, aseguró Bonelli, sobre su presente amoroso.