La Voz Argentina: Luck Ra sorprendió a su equipo

Durante el “Cuarto Round” del programa que conduce Nico Occihato, la coach Lali Espósito observó con especial detenimiento las presentaciones de los cantantes de su equipo y en el momento de la difícil decisión final en la que decidió salvar a Alan Lez y Hugo Ruíz, dejando a Valentino Rossi, Giuliana Piccioni, y Iara Lombardi a merced de sus compañeros de jurado, que decidieron eliminar a la participante de Campana.

Embed

Por otra parte, los participantes del Team Luck Ra se subieron al escenario para enfrentarse entre sí por seguir en la competencia y tras ver las presentaciones de todos los cantantes de su equipo, el cordobés decidió que sus elegidos eran Nicolás Behringer y Federico Mestre.

Dejándole a sus compañeros de jurado la difícil decisión de elegir quien seguía en el talent show de Telefe y quien quedaba eliminado. Natalia Aponte y Tomás Dantas fueron los salvados de la noche mientras que Lucas Barros quedó eliminado.

Embed

Después del difícil momento que se vivió con la difícil eliminación de un integrante de su equipo, el cordobés subió al escenario para despedir a Barros y le recordó a sus participantes que, dentro de poco, será su show en el Vélez y entonces decidió sorprender a su equipo con la gran oportunidad de subirse al escenario “Los últimos cinco participantes de mi Team me van a telonear en Vélez. Así que Lucas nos vemos ese día”.