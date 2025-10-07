La Voz Argentina: Lali Espósito y Luck Ra ya tienen sus semifinalistas

El talent show de Telefe -conducido por Nico Occhiato- avanza a pasos agigantados para llegar a la fecha de final del próximo lunes 13 y dar paso a "MasterChef Celebrity", el reality culinario que conducirá Wanda Nara.

Jaime Muñoz estrenó el escenario por el Team Lali con una interpretación de "Recuérdame" de Carlos Rivera, Giuliana Picconi cantó "Nunca voy a olvidarte" de Cristian Castro, Alan Lez cantó "Kiss" de Prince y Valentino Rossi con "Cuando nadie me ve" de Alejandro Sanz.

Los dos participantes que lograron superar los Cuartos de final y pasar a las Semifinales de "La Voz Argentina" fueron Alan Lez y Jaime Muñoz. De esta manera, Giuliana Picconi y Valentino Rossi se despidieron de la competencia.

Todavía con la emoción latente por la doble eliminación del Team Lali, llegó el turno para el equipo del cantante cordobés. Los participantes en disputa fueron Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas que se jugaron todo en el escenario.

Finalmente, el jurado solo destacó las presentaciones de Nicolás con el tema "Honesty" de Billy Joel, y Nathalie con “Bang Bang” de Ariana Grande que pasaron a la semifinal de "La Voz Argentina", mientas que Federico Mestre y Thomas Dantas terminaron su participación en el talent show de Telefe.