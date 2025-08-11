La Voz Argentina: llegan Los Knockouts

En esta tercera etapa del talent show de Telefe, con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! como jurados, hay nuevas reglas y nuevos desafíos, donde dos de los participantes de de cada team cantarán un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen.

image

Para preparar a los concursantes, los jurados contarán con la ayuda de grandes referentes de la música actual y -por primera vez en la historia de "La Voz Argentina"-, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de decidir quién debe seguir en la competencia.

Cazzu estará junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso junto a Lali Espósito y el Chaqueño Palavecino con Soledad Pastorutti.

El domingo pasado, 10 de agosto, se cerraron las batallas en "La Voz Argentina" y así quedaron los equipos para comenzar Los Knockouts, la tercera etapa del programa:

El Team Lali

Jaime Muñoz.

Oscar Burgos (robado del Team Soledad).

Lola Kajt.

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Aimel Salí.

María Bernad.

Giuliana Piccioni.

Valentina Otero (robada del Team Miranda!)

Gabriel Franchelli.

Laila Speciale.

Rafael Morcillo.

Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)

Valentino Rossi.

Lucas Rivanedeira.

Juana Falcao.

Jerónimo Romero.

Lucio Casella.

Ambrosio Cantú.

El Team Luck Ra

Lucía Lencina.

Mateo Pintor.

Camila Rizo.

Pablo Galve.

Leonel Alegre (robado del Team Miranda!).

Lucas Barros.

Thomas Dantas.

Federico Mestre.

Poppo Rigoli.

Nathalie Cajigal.

Avril Areste.

Melanie Rosales.

Jaqueline Medina.

Nicolás Behringer.

Emma Roach.

Francisco "Kakush" González (robado del Team Lali).

Leo Belmonte.

Nicolás Armayor.

El Team Soledad

Rogelio Posat.

Mía Frankel.

Gustavo Rosales.

Luis González.

Iván Borda (robado del Team Lali).

Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.

Violeta Lemo.

Ezequiel Montagnino.

Joaquín Martínez.

Leandro Romano.

Celeste López.

Milagros Amud.

Enrique y Tomás Olmos.

Iván Horrocks.

Milena Salamanca.

Agustín Isasmendi.

Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra).

Rocío González.

El Team Miranda!