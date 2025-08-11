La Voz Argentina: llegan Los Knockouts

Con la colaboración de nuevos co-coaches, hoy comienzan "los knockouts" en el talent show de Telefe que conduce Nicolás Occhiato.
A partir de hoy, lunes 11 de agosto a las 21:45 comienzan Los Knockouts en "La Voz Argentina".
En esta tercera etapa del talent show de Telefe, con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! como jurados, hay nuevas reglas y nuevos desafíos, donde dos de los participantes de de cada team cantarán un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen.
image
Para preparar a los concursantes, los jurados contarán con la ayuda de grandes referentes de la música actual y -por primera vez en la historia de "La Voz Argentina"-, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de decidir quién debe seguir en la competencia.
Cazzu estará junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!,Zoe Gotusso junto a Lali Espósito y el Chaqueño Palavecino con Soledad Pastorutti.
