La Voz Argentina: llegan Los Knockouts

Con la colaboración de nuevos co-coaches, hoy comienzan "los knockouts" en el talent show de Telefe que conduce Nicolás Occhiato.

A partir de hoy, lunes 11 de agosto a las 21:45 comienzan Los Knockouts en "La Voz Argentina".

En esta tercera etapa del talent show de Telefe, con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! como jurados, hay nuevas reglas y nuevos desafíos, donde dos de los participantes de de cada team cantarán un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen.

image

Para preparar a los concursantes, los jurados contarán con la ayuda de grandes referentes de la música actual y -por primera vez en la historia de "La Voz Argentina"-, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de decidir quién debe seguir en la competencia.

Cazzu estará junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso junto a Lali Espósito y el Chaqueño Palavecino con Soledad Pastorutti.

El domingo pasado, 10 de agosto, se cerraron las batallas en "La Voz Argentina" y así quedaron los equipos para comenzar Los Knockouts, la tercera etapa del programa:

El Team Lali

  • Jaime Muñoz.
  • Oscar Burgos (robado del Team Soledad).
  • Lola Kajt.
  • Alan Lez.
  • Iara Lombardi.
  • Aimel Salí.
  • María Bernad.
  • Giuliana Piccioni.
  • Valentina Otero (robada del Team Miranda!)
  • Gabriel Franchelli.
  • Laila Speciale.
  • Rafael Morcillo.
  • Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)
  • Valentino Rossi.
  • Lucas Rivanedeira.
  • Juana Falcao.
  • Jerónimo Romero.
  • Lucio Casella.
  • Ambrosio Cantú.

El Team Luck Ra

  • Lucía Lencina.
  • Mateo Pintor.
  • Camila Rizo.
  • Pablo Galve.
  • Leonel Alegre (robado del Team Miranda!).
  • Lucas Barros.
  • Thomas Dantas.
  • Federico Mestre.
  • Poppo Rigoli.
  • Nathalie Cajigal.
  • Avril Areste.
  • Melanie Rosales.
  • Jaqueline Medina.
  • Nicolás Behringer.
  • Emma Roach.
  • Francisco "Kakush" González (robado del Team Lali).
  • Leo Belmonte.
  • Nicolás Armayor.

El Team Soledad

  • Rogelio Posat.
  • Mía Frankel.
  • Gustavo Rosales.
  • Luis González.
  • Iván Borda (robado del Team Lali).
  • Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.
  • Violeta Lemo.
  • Ezequiel Montagnino.
  • Joaquín Martínez.
  • Leandro Romano.
  • Celeste López.
  • Milagros Amud.
  • Enrique y Tomás Olmos.
  • Iván Horrocks.
  • Milena Salamanca.
  • Agustín Isasmendi.
  • Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra).
  • Rocío González.

El Team Miranda!

  • Federico Caravatti.
  • Thomas Guzmán.
  • Benjamín Depasquali.
  • Pablo Cuello (robado del Team Lali).
  • Ámbar Carrizzo.
  • Josué Cordero.
  • Lisandro Domínguez.
  • Nadin Chantal.
  • Sofía Verna.
  • Alexia Vázquez.
  • Martín Guerrero (robado del Team Soledad).
  • Juan Pablo Orlando.
  • Emiliano Villagra.
  • Abril Robledo.
  • Eugenia Rodríguez.
  • Ximena Padilla.
  • Franca Castro Videla.
  • Tiziana Minotti.

