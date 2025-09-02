La Voz Argentina: llegó el Primer Round y el Team Lali tuvo bajas

En esta nueva instancia del programa -después de a las Audiciones a ciegas, las Batallas, los Knockouts y los Playoffs-, luego de escuchar las interpretaciones solistas de cada participante del equipo, el coach deberá salvar a los que considere como los tres mejores. A partir de esta situación, los otros entrenadores evaluarán y calificarán al resto de los participantes y el que reciba la puntuación más baja será eliminado del certamen.

abrazo

A lo largo de toda la gala, los integrantes del Team Lali subieron al escenario para cantar y una vez finalizada la ronda, llegó el momento en que la coach debía elegir a los tres miembros más destacados para que sigan en el programa.

"Es todo muy intenso, entonces realmente me voy a guiar por lo más puro, lo que sentí esta noche, voy a hacer lo que mi corazón me dice después de presentaciones espectaculares" comenzó diciendo Lali, antes de dar a conocer su decisión "Voy a nombrar como el primer salvado al artista que me atravesó con su voz esta noche, que es Alan Lez".

Luego, reveló el nombre de la segunda salvada "Es merecedora de pasar después de lo que hizo esta noche Iara Lombardi -interpretó Un'estate italiana-" y para terminar, anunció "No puedo evitar decir su nombre porque me fascina el cantante que es... Valentino Rossi".

Embed

Finalmente, Nico Occhiato anunció quiénes eran los participantes que obtuvieron mayor puntaje a través de los votos del resto de los coaches Soledad, Luck Ra y Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, "El más votado por los coaches, quien sigue y se mete en la próxima instancia en el Team Lali es Jaime Muñoz" dijo el conductor. Luego confirmó que, la segunda persona más votada fue Lola Kajt y después develó el nombre del tercer participante elegido "Quien sigue, por decisión de los coaches, es Giuliana Piccioni".

image

Por último, el conductor reveló quien era el primer eliminado de "Los Rounds" de "La Voz Argentina", "Uno de ellos dos sigue en el Team Lali, el otro lamentablemente hasta acá llegó... Quien sigue en el Team Lali es Rafael Morcillo y lamentablemente Nicolás Armayor se queda en esta instancia".

De esta manera, así quedó conformado el Team Lali para la siguiente etapa: