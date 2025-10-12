La Voz Argentina: cuándo es la final y qué premio se llevará el ganador

El cierre del ciclo de Telefe se dividirá en dos noches clave. La primera parte de la gran final se emitirá este domingo a las 22.15. La definición y el anuncio del ganador tendrán lugar en la última gala, el lunes a partir de las 21.30. Ambos programas se podrán ver en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.

En esta edición, La Voz Argentina tuvo cuatro equipos, a cargo de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! Cada uno de ellos armó su equipo con distintos participantes que avanzaron a las siguientes etapas del concurso.

La Voz Argentina: quiénes son los finalistas

Después de superar las audiciones a ciegas, las batallas y las galas de eliminación, sólo cuatro participantes llegaron a la instancia decisiva, uno por cada equipo de los coaches:

Team Lali: Alan Lez

Team Luck Ra: Nicolás Behringer

Team Soledad: Milagros Gerez Amud

Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

El público será el encargado de consagrar al ganador a través de su voto. Los televidentes podrán elegir a su artista favorito enviando un mensaje de texto (SMS) con el nombre del participante al número 9009 o ingresando a la página web oficial del programa: lavozarg.ar

lavozfinalistas Los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025.

Los premios para los finalistas

Junto con el trofeo, el ganador de La Voz Argentina 2025 se llevará un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil Volkswagen Tera 0 km.

El resto de los finalistas también recibirán importantes recompensas económicas por su desempeño en el certamen: