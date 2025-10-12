Espectáculos |

La Voz Argentina: cuándo es la final y qué premio se llevará el ganador

El ciclo conducido por Nico Occhiato llega a su definición. Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud y Eugenia Rodríguez llegaron a la instancia decisiva del programa. Sólo uno se quedará con el gran trofeo.

La edición 2025 de La Voz Argentina llega a su esperado final y la audiencia se prepara para elegir al ganador de la temporada. El certamen musical conducido por Nico Occhiato coronará al nuevo campeón en dos galas consecutivas que prometen estar cargadas de talento y emoción.

El cierre del ciclo de Telefe se dividirá en dos noches clave. La primera parte de la gran final se emitirá este domingo a las 22.15. La definición y el anuncio del ganador tendrán lugar en la última gala, el lunes a partir de las 21.30. Ambos programas se podrán ver en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.

En esta edición, La Voz Argentina tuvo cuatro equipos, a cargo de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! Cada uno de ellos armó su equipo con distintos participantes que avanzaron a las siguientes etapas del concurso.

La Voz Argentina: quiénes son los finalistas

Después de superar las audiciones a ciegas, las batallas y las galas de eliminación, sólo cuatro participantes llegaron a la instancia decisiva, uno por cada equipo de los coaches:

  • Team Lali: Alan Lez
  • Team Luck Ra: Nicolás Behringer
  • Team Soledad: Milagros Gerez Amud
  • Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

El público será el encargado de consagrar al ganador a través de su voto. Los televidentes podrán elegir a su artista favorito enviando un mensaje de texto (SMS) con el nombre del participante al número 9009 o ingresando a la página web oficial del programa: lavozarg.ar

lavozfinalistas
Los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025.

Los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025.

Los premios para los finalistas

Junto con el trofeo, el ganador de La Voz Argentina 2025 se llevará un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil Volkswagen Tera 0 km.

El resto de los finalistas también recibirán importantes recompensas económicas por su desempeño en el certamen:

  • Segundo puesto: 30 millones de pesos.
  • Tercer puesto: 15 millones de pesos.
  • Cuarto puesto: 5 millones de pesos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados