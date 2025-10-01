Soda Stereo vuelve a los escenarios

Captura de pantalla 2025-09-30 a las 11.41.31p.m.

Este nuevo show llamado "Ecos" no tendrá ni cantantes ni guitarristas invitados. Charly y Zeta estarán tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a la utilización de la última tecnología disponible y no a través de videos en las pantallas. La voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Cerati y no a través de la IA (Inteligencia Artificial).

No se trata de un tributo ni homenaje, tampoco de la reedición de "Gracias Totales" -la gira que realizaron por toda América con vocalistas invitados para cada show- y además, "Ecos" tendrá una puesta en escena superadora y un repertorio que repleto de clásicos e himnos inolvidables.

SODA (1)

La información de prensa invita a que "Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado".

Asegurando que "La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca" para terminar prometiendo "Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre"..

# SPOILER ALERT!!

No es un tributo ni un homenaje-No es una película

No hay invitados ni cantante nuevo

Es un show en vivo

Soda = Vanguardia

#SODASTEREO #ECOS2026

SODAA

Soda Stereo siempre grabó sus shows y también lo hizo en 2007 con los de "Me verás volver" -su gira del regreso- por lo que sólo era cuestión de elegir las tomas correctas y hacer que Zeta y Charly ensayen sobre ellas.

La producción del show y la giraos aseguran que será un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica que permitirá a los viejos fans volver a compartir en vivo la banda que los marcó y también servirá a quienes nunca vieron y escucharon sus canciones para cumplir un sueño que parecía imposible.

Embed

"Ecos" es un espectáculo pensado sólo para estadios cerrados y la disponibilidad de Charly y Zeta para este megaproyecto es de doce meses, por lo que la posibilidad de seguir agregando fechas es un hecho.