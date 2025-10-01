Soda Stereo vuelve a los escenarios

En un par de horas, se agotaron las entradas para los cinco primeros shows del famoso trío con Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo y un Gustavo Cerati virtual.
Soda Stereo, la banda integrada por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, volverá a presentarse en vivo -una vez más- sobre los escenarios de la Ciudad de la Furia. El histórico trio del rock nacional agotó los cinco show previstos para el 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4 y 11 de junio de 2026 en el Movistar Arena. Además, desde el Instagram oficial del grupo anunciaron su gira por Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España.
Este nuevo show llamado "Ecos" no tendrá ni cantantes ni guitarristas invitados. Charly y Zeta estarán tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a la utilización de la última tecnología disponible y no a través de videos en las pantallas. La voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Cerati y no a través de la IA (Inteligencia Artificial).
No se trata de un tributo ni homenaje, tampoco de la reedición de "Gracias Totales" -la gira que realizaron por toda América con vocalistas invitados para cada show- y además, "Ecos" tendrá una puesta en escena superadora y un repertorio que repleto de clásicos e himnos inolvidables.
La información de prensa invita a que "Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado".
Asegurando que "La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca" para terminar prometiendo "Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre"..
Soda Stereo siempre grabó sus shows y también lo hizo en 2007 con los de "Me verás volver" -su gira del regreso- por lo que sólo era cuestión de elegir las tomas correctas y hacer que Zeta y Charly ensayen sobre ellas.
La producción del show y la giraos aseguran que será un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica que permitirá a los viejos fans volver a compartir en vivo la banda que los marcó y también servirá a quienes nunca vieron y escucharon sus canciones para cumplir un sueño que parecía imposible.
"Ecos" es un espectáculo pensado sólo para estadios cerrados y la disponibilidad de Charly y Zeta para este megaproyecto es de doce meses, por lo que la posibilidad de seguir agregando fechas es un hecho.
comentar