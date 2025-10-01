Espectáculos |

Soda Stereo vuelve a los escenarios

En un par de horas, se agotaron las entradas para los cinco primeros shows del famoso trío con Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo y un Gustavo Cerati virtual.

Soda Stereo, la banda integrada por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, volverá a presentarse en vivo -una vez más- sobre los escenarios de la Ciudad de la Furia. El histórico trio del rock nacional agotó los cinco show previstos para el 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4 y 11 de junio de 2026 en el Movistar Arena. Además, desde el Instagram oficial del grupo anunciaron su gira por Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España.

Captura de pantalla 2025-09-30 a las 11.41.31p.m.

Este nuevo show llamado "Ecos" no tendrá ni cantantes ni guitarristas invitados. Charly y Zeta estarán tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a la utilización de la última tecnología disponible y no a través de videos en las pantallas. La voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Cerati y no a través de la IA (Inteligencia Artificial).

No se trata de un tributo ni homenaje, tampoco de la reedición de "Gracias Totales" -la gira que realizaron por toda América con vocalistas invitados para cada show- y además, "Ecos" tendrá una puesta en escena superadora y un repertorio que repleto de clásicos e himnos inolvidables.

SODA (1)

Además: Lali Espósito en la Televisión Española: ¿Qué dijo?

La información de prensa invita a que "Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado".

Asegurando que "La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca" para terminar prometiendo "Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre"..

  • # SPOILER ALERT!!
  • No es un tributo ni un homenaje-No es una película
  • No hay invitados ni cantante nuevo
  • Es un show en vivo
  • Soda = Vanguardia
  • #SODASTEREO #ECOS2026
SODAA

Soda Stereo siempre grabó sus shows y también lo hizo en 2007 con los de "Me verás volver" -su gira del regreso- por lo que sólo era cuestión de elegir las tomas correctas y hacer que Zeta y Charly ensayen sobre ellas.

La producción del show y la giraos aseguran que será un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica que permitirá a los viejos fans volver a compartir en vivo la banda que los marcó y también servirá a quienes nunca vieron y escucharon sus canciones para cumplir un sueño que parecía imposible.

Embed

"Ecos" es un espectáculo pensado sólo para estadios cerrados y la disponibilidad de Charly y Zeta para este megaproyecto es de doce meses, por lo que la posibilidad de seguir agregando fechas es un hecho.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados